Vrijdag, 29 Mei 2020

Feyenoord neemt na zeven seizoenen afscheid

Sebastiano Esposito en Internazionale komen er niet uit. De jonge spits verlangt een jaarlijkse salaris van 800.000 euro en een contract tot medio 2025, maar dit is de Italiaanse club te gortig. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United heeft de optie in het contract van Luca Ercolani gelicht. The Red Devils hopen de jonge verdediger volgend seizoen op huurbasis elders meer ervaring op te kunnen laten doen. (The Sun)

Cheick Touré vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. De negentienjarige aanvaller speelde de afgelopen zeven seizoenen voor de Rotterdammers en maakte in 2017 al zijn debuut in de hoofdmacht. (KuipTalk) De negentienjarige aanvaller speelde de afgelopen zeven seizoenen voor de Rotterdammers en maakte in 2017 al zijn debuut in de hoofdmacht.

Gonzalo Higuaín moet een moeilijke keuze maken over zijn toekomst. De spits van Juventus twijfelt tussen een dienstverband bij DC United, waar zijn broer Federico assistent-trainer is, of een terugkeer naar River Plate. (La Gazzetta dello Sport)

De gesprekken tussen Internazionale en Paris Saint-Germain over een definitieve overgang van Mauro Icardi zijn vergevorderd. De twee clubs hebben er vertrouwen in dat zij in de komende dagen tot een akkoord zullen komen. (Diverse Italiaanse media)