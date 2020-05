Luuk de Jong en co nemen definitief hervatting LaLiga voor hun rekening

De Spaanse regering kwam afgelopen weekend al met groen licht voor een hervatting van LaLiga en vrijdagmiddag is ook duidelijk geworden wanneer de bal precies weer zal gaan rollen in het Zuid-Europese land. De CSD (de nationale sportraad van de Spaanse overheid) laat namelijk weten dat de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis op donderdag 11 juni de eerste wedstrijd zal zijn sinds het voetbal werd stilgelegd vanwege de coronacrisis.

In de Spaanse media werd in de afgelopen weken al druk gespeculeerd dat het voetbal met de derby van Sevilla weer hervat zou worden en nu is er dus de bevestiging dat Luuk de Jong en consorten de eersten zullen zijn die weer het veld op mogen. Het is de bedoeling dat het seizoen, mits de ontwikkelingen rondom de coronacrisis dat toelaten, op 19 juli wordt afgerond.

Voor die tijd zullen er nog elf speelronden moeten worden gespeeld. De precieze aanvangstijden van de nog te spelen wedstrijden worden binnenkort door LaLiga bekendgemaakt. In de nog af te werken speelronden zal in ieder geval duidelijk worden hoe de strijd om de landstitel zich gaat ontvouwen: Barcelona gaat momenteel met een voorsprong van twee punten op Real Madrid aan kop in LaLiga.

Na de afronding van het reguliere seizoen zullen de Spaanse deelnemers aan de Champions League en de Europa League overigens waarschijnlijk ook nog in actie moeten komen. Of de Copa del Rey eveneens afgerond zal worden aankomende zomer is nog niet bekend. LaLiga-baas Javier Tebas liet eerder op de vrijdag in gesprek met Marca al weten dat het nieuwe seizoen op 12 september van start zal gaan.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Barcelona 27 18 4 5 32 58 2 Real Madrid 27 16 8 3 30 56 3 Sevilla 27 13 8 6 10 47 4 Real Sociedad 27 14 4 9 12 46 5 Getafe 27 13 7 7 12 46 6 Atlético Madrid 27 11 12 4 10 45 7 Valencia 27 11 9 7 -1 42 8 Villarreal 27 11 5 11 6 38 9 Granada 27 11 5 11 1 38 10 Athletic Club 27 9 10 8 6 37 11 Osasuna 27 8 10 9 -4 34 12 Real Betis 27 8 9 10 -5 33 13 Levante 27 10 3 14 -8 33 14 Alavés 27 8 8 11 -8 32 15 Real Valladolid 27 6 11 10 -10 29 16 Eibar 27 7 6 14 -14 27 17 Celta de Vigo 27 5 11 11 -12 26 18 Real Mallorca 27 7 4 16 -16 25 19 Leganés 27 5 8 14 -18 23 20 Espanyol 27 4 8 15 -23 20