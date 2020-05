‘Iedereen bij Ajax zei: ‘Faka, Josh?’, ik dacht dat ze me uitscholden’

Joshua Pynadath verliet de Verenigde Staten in 2013 voor een dienstverband bij Real Madrid en twee jaar later volgde ook een overstap naar Ajax voor de nu achttienjarige linksbuiten. De aanvaller weet nog goed wat er door hem heen ging toen hij het nieuws over de interesse van de Amsterdammers te horen kreeg.

“Het was echt een leuk moment. Mijn hele familie was erbij. Iedereen weet dat Ajax de beste jeugdopleiding ter wereld heeft en je weet dat als je jezelf wil ontwikkelen, je naar Ajax moet gaan”, blikt hij vrijdag terug via de officiële kanalen van de Amsterdammers. Voor Pynadath had zijn tweede verhuizing in twee jaar tijd wel wat voeten in de aarde.

“Het was wel moeilijk aan het begin, je moet een nieuwe taal leren, een andere cultuur, een ander land. Mijn ouders en mijn broer zijn met me meegegaan, als ik het alleen had moeten doen had ik het nooit overleefd”, gaat hij verder. Hoewel Pynadath de Nederlandse taal inmiddels behoorlijk machtig is, gold dat niet op het moment dat hij voor het eerst voet op Amsterdamse bodem zette.

Dit leidde dan ook al direct tot een misverstand: “Op mijn eerste dag ooit bij Ajax nam de trainer mij mee naar de kleedkamer. Ik gaf iedereen een boks en iedereen zei: ‘Faka, Josh?’ Het klonk alsof iedereen mij recht in mijn gezicht uitschold, maar nu begrijp ik het. Het betekent hetzelfde als: ‘Hello, what’s up?’”, vertelt hij met een glimlach. Pynadath is overigens bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. De aanvaller, die afgelopen seizoen acht keer in actie kwam namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, gaat aankomende zomer op zoek naar een nieuwe club.