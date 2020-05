Kraker levert Dortmund kwetsuur Haaland en seizoensbeëindigende blessure op

Borussia Dortmund verloor dinsdag met 0-1 van Bayern München en tot overmaat van ramp viel Erling Braut Haaland in de slotfase van de topper in het Signal Iduna Park uit met een knieblessure. De kwetsuur van de Noorse spits is niet ernstig, maar het uitduel met SC Paderborn van zondag komt wel te vroeg. Trainer Lucien Favre meldt daarnaast dat de eveneens uitgevallen middenvelder Mahmoud Dahoud wegens een kwetsuur aan de knie dit seizoen niet meer in actie komt.

Favre benadrukt overigens dat de blessure van Mahmoud niet ernstig is. Haaland werd tegen Bayern na 72 minuten naar de kant gehaald, met Giovanni Reyna als diens vervanger in de voorhoede van Dortmund. De winteraankoop van BVB ging met een van pijn vertrokken gezicht naar de kant en uit medisch onderzoek kwamen knieklachten naar voren. Favre nam de angst voor een lange absentie echter al snel weg door te zeggen dat Haaland normaal gesproken snel weer op het trainingsveld staat.

Op de persconferentie van vrijdagmiddag voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Paderborn liet Favre doorschemeren dat Jadon Sancho en Emre Can de mogelijke vervangers zijn van Haaland en Mahmoud. De Zwitserse coach hield Sancho en Can tegen Bayern nog op de bank, wat hem op forse kritiek van onder meer BILD kwam te staan. Voornoemde duo werd nog wel ingebracht door Favre, maar een nederlaag tegen de koploper in de Bundesliga was niet meer af te wenden.