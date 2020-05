Rechter komt snel ter zake en veegt eis noodlijdend Vitesse resoluut van tafel

Vitesse dient over de maanden maart tot en met augustus gewoon huur te bepalen voor het GelreDome, zo meldt de Gelderlander. De Arnhemse club had een kort geding aangespannen tegen stadioneigenaar Nedstede, de vastgoedonderneming van Michael van de Kuit. Inzet was huurverlaging tijdens de coronacrisis. De kantonrechter in Arnhem gaat echter niet mee in de eis van Vitesse, zo is vrijdag bepaald.

Vanwege het definitief stilleggen van het seizoen 2019/20 en de verwachting dat een gedeelte van het komende seizoen zonder publiek moet worden afgewerkt, vreest Vitesse volgens de raadsman van de club een verliespost van zeven miljoen euro. De kantonrechter wees de eis tot huurverlaging af bij ‘bij gebreke van voldoende inhoudelijke onderbouwing’. De definitieve uitspraak zou eigenlijk volgende week dinsdag volgen, maar Vitesse weet enkele dagen eerder al waar het aan toe is. De clubleiding had ook aangedrongen op een snelle uitspraak, omdat maandag de maandelijkse huursom dient te worden overgemaakt. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt 1,8 miljoen euro.

Afgelopen maandag stonden Vitesse en Van de Kuit voor de eerste keer tegenover elkaar bij de rechter. "Als er niets wordt gedaan aan de huur overleeft Vitesse dat niet", gaf de raadsman als advies mee aan de kantonrechter. Van de Kuit vindt het onzin dat de huur tijdelijk omlaag zou moeten, zo liet hij onlangs weten. "Vitesse heeft een Rus en die is miljardair (clubeigenaar Valeri Oyf, red.). Als die Rus korting wil, moet hij me bellen. Maar de huur halveren met dwang? Dan vind je bij mij een gesloten loket." Oyf heeft de afgelopen jaren geregeld bijgesprongen op financieel gebied, maar ziet nu graag dat Vitesse zelf de broek ophoudt.

Vitesse heeft binnen de eigen organisatie onlangs een bezuiniging van drie miljoen euro doorgevoerd en richtte zich daarna tot de stadioneigenaar, die maandelijks 180.000 euro huur voor de GelreDome ontvangt. Vitesse eiste met terugwerkende kracht een huurverlaging van vijftig procent van maart tot augustus. "Het is cruciaal dat de huur aangepast wordt om de crisis door te komen", benadrukte de advocaat van de club maandag.