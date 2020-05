‘Competitievervalsing’ stelt gevallen grootmacht voor enorme uitdaging

Van de 36 clubs die momenteel op de twee hoogste niveaus van het Duitse voetbal actief zijn, hebben er 35 inmiddels al minstens twee wedstrijden op zitten sinds de Bundesliga en de 2. Bundesliga twee weken geleden werden hervat na de gedwongen stopzetting vanwege de coronacrisis. Dynamo Dresden is het enige uitzonderingsgeval, nadat in de aanloop naar de hervatting van het Duitse voetbal twee spelers van de club positief testten op het coronavirus. Na een verplichte quarantaine van twee weken speelt Dynamo zondagmiddag tegen VfB Stuttgart zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe omstandigheden en het zal een flink karwei worden voor de club om degradatie naar het derde niveau te voorkomen.

Door Robin Bruggeman

Dat de club het tegenwoordig afwisselend moet laten zien op het tweede en derde niveau van Duitsland, zullen veel fans een paar decennia geleden voor onmogelijk hebben gehouden. SGD was in de tijd dat het land was opgedeeld in Oost- en West-Duitsland een van de grootste clubs van de DDR, met acht kampioenschappen in de Oberliga en een recordaantal, samen met FC Magdeburg, van zeven Oost-Duitse bekers in de prijzenkast. Net als bij het merendeel van de clubs die in de tijd van de DDR de dienst uitmaakten aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, had de Duitse eenwording echter ook op Dynamo een flinke weerslag. De club kwam na de hereniging met het westelijke deel van het land begin jaren negentig nog wel in de toen net opgerichte Bundesliga terecht, maar na de degradatie in 1995 is Dynamo er niet meer in geslaagd om terug te keren op het hoogste niveau.

Dynamo pendelde in de afgelopen jaren heen en weer tussen de verschillende Regionalliga’s, Oberliga’s, de 3. Liga en de 2. Bundesliga, met de afgelopen drie seizoenen op het tweede niveau als een relatief stabiel intermezzo. Ondanks de wisselende resultaten kan Dynamo nog altijd bogen op een grote en trouwe supportersschare, zo merkte ook Sylvano Comvalius. De spits droeg in het seizoen 2014/15 het shirt van de club uit de hoofdstad van Saksen en speelde zijn thuiswedstrijden voor een tot de nok toe gevuld Rudolf-Harbig-Stadion: “Het is echt dé club van de stad, de club van het volk en dat merk je ook. Het maakt niet uit op welk niveau ze spelen, het stadion zit altijd vol. Ik had nog niet eerder meegemaakt in mijn carrière dat het zo groots en zo professioneel is. Er passen tussen de 28.000 en 32.000 man in het stadion en het zit altijd vol”, blikt de 31-jarige aanvaller, die een verleden heeft in de jeugd van Ajax, in Nederland verder voor FC Omniworld en Quick Boys speelde en die tegenwoordig op huurbasis uitkomt voor het Indonesische Persipura Jayapura, terug in gesprek met Voetbalzone.

Sylvano Comvalius droeg in het verleden een seizoen het shirt van Dynamo

Comvalius verbond zich destijds in eerste instantie voor twee seizoenen aan Dynamo, maar besloot na één jaar, waarin hij zes doelpunten maakte, toch om zijn heil elders in Duitsland te zoeken, bij Hessen Kassel: “In de eerste seizoenshelft ging het goed en had ik het ook naar mijn zin. Wij versloegen in de DFB-Pokal onder andere het Schalke 04 Klaas-Jan Huntelaar, Kevin-Prince Boateng, Joël Matip, Benedikt Höwedes, Julian Draxler en Eric-Maxim Choupo Moting in de basis, maar werden uiteindelijk in de kwartfinale uitgeschakeld door Borussia Dortmund. Absolute hoogtepunten. In Duitsland heb je alleen een hele lange winterstop en na die periode verloren we vijf of zes wedstrijden achter elkaar. Dan gaat bij een club als Dynamo je kop er ook wel af, na drie verloren wedstrijden op rij staan de fans je op te wachten bij het stadion. De trainer werd toen ook ontslagen en de nieuwe trainer ging met een ander systeem spelen, met twee snelle jongens voorin. Ze wilden mij er wel bij houden, ‘voor erbij’, maar voor mij was het beter om te vertrekken. De club heeft toen ook meegewerkt om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het jaar erop zijn ze weer gepromoveerd dus misschien had ik beter wel kunnen blijven”, lacht hij.

‘Er is in Duitsland enorm veel druk van onderen’

Het seizoen na Comvalius’ vertrek werd Dynamo met een afgetekende voorsprong van acht punten op nummer twee Erzgebirge Aue kampioen op het derde niveau, waardoor de club zich weer mocht opmaken voor een hernieuwde periode in de 2. Bundesliga. Met een vijfde, veertiende en twaalfde plek op het tweede niveau kon Dynamo in de afgelopen drie seizoenen redelijke resultaten overleggen, maar een echte opmars van de club uit Dresden is vooralsnog niet van de grond gekomen: “Net als in Engeland is er in de Duitse divisies enorm veel druk van onderen. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan een club als SC Paderborn, dat nu gepromoveerd is maar ook zo weer twee divisies omlaag kan vallen. Om echt mee te kunnen doen in de top van de 2. Bundesliga of onderkant Bundesliga is er geld nodig en dat is er bij Dresden op dit moment niet. Voor zover ik het in die tijd begrepen heb, is het stadion (dat een jaar of tien geleden grondig werd gerenoveerd, red.) momenteel een zware last voor de club. Ze moeten huur of aflossingen betalen aan de gemeente en daardoor is er minder geld beschikbaar voor andere zaken. Met de echt grote clubs kunnen ze zich daarom momenteel niet meten”, vertelt Comvalius daarover.

In plaats van omhoog richting de felle schijnwerpers van de Bundesliga, ziet Dynamo zich dit seizoen echter weer genoodzaakt om omlaag te kijken. De club kende voordat de coronacrisis het voetbal lamlegde al een moeizaam jaar, met slechts 25 doelpunten in 25 gespeelde competitiewedstrijden als veelzeggende statistiek. Om dit probleem aan te pakken werden in de winterstop Patrick Schmidt, Godsway Donyoh en Simon Makienok, voor de Nederlandse voetbalvolger bekend vanwege zijn periode bij FC Utrecht, naar Dresden gehaald, maar ook zij zijn er vooralsnog niet in geslaagd om Dynamo uit de onderste regionen van de 2. Bundesliga weg te trekken. Met overwinningen op SSV Jahn Regensburg en Erzgebirge Aue werden voor de corona-onderbreking nog wel twee positieve resultaten geboekt, maar van die euforie is momenteel niet veel meer over. Terwijl de rest van de clubs op de hoogste twee niveaus er al een paar weken training en enkele wedstrijden op hebben zitten, is het al 84 dagen geleden dat Dynamo zijn laatste officiële duel afwerkte. SGD had net als de andere clubs in de 2. Bundesliga in het weekend van 16 en 17 mei weer op het veld moeten staan, maar twee positieve coronatests gooiden op 9 mei roet in het eten.

Simon Makienok ruilde FC Utrecht in januari in voor Dynamo Dresden en was een van de positief geteste spelers

‘Als dit gebeurt, is er sprake van nalatigheid’

Nadat duidelijk was geworden dat Makienok en een verder niet bij naam genoemde ploeggenoot het coronavirus onder de leden hadden, werd de gehele selectie en trainersstaf van Dynamo door het Gesundheitsamt Dresden voor twee weken in quarantaine geplaatst. De club bevond zich in deze periode even in het middelpunt van de aandacht en vanuit Spanje werd door LaLiga-baas gesuggereerd dat deze problemen Dynamo eigenlijk niet zo slecht uitkwamen: “Dynamo Dresden staat laatste in de tweede divisie, daar laat ik het bij. Het is onmogelijk om een club te vinden met drie, vier of vijf besmettingen op hetzelfde moment. Als dit gebeurt, is er sprake van nalatigheid”, hintte hij ruim twee weken geleden tegenover Movistar+ dat Dynamo er belang bij zou hebben als het seizoen definitief stilgelegd werd. Tebas werd al snel van repliek gediend door technisch directeur Ralf Minge, die zijn cynisme niet onder stoelen of banken stak: “Wat een fantastische kerel! Ik heb verder niet gelet op wat hij heeft gezegd, daar hechten wij geen waarde aan. Wij zijn verantwoordelijk voor deze club en dat moeten we zo goed mogelijk doen. Dat is waar we elke dag mee bezig zijn.”

Vanwege de positieve gevallen moest er een streep door de wedstrijden tegen Hannover 96 en Greuther Fürth en de selectie van trainer Markus Kauczinski mocht afgelopen zaterdag pas de training hervatten. In tegenstelling tot wat Tebas insinueerde, lijkt de verplicht langere pauze niet bepaald positief uit te pakken voor de club. Het tegen degradatie strijdende Dynamo neemt het zondag met slechts een week training in de benen op tegen nummer drie Stuttgart en heeft met 9 wedstrijden in de komende 29 dagen een bijzonder druk schema voor de boeg. Doordat concurrenten als SV Wehen Wiesbaden, Karlsruher SC en 1. FC Nürnberg in de afgelopen speelrondes bovendien allen punten hebben gesprokkeld, is de achterstand op de ‘veilige’ vijftiende plek inmiddels opgelopen tot zeven punten. Dynamo heeft met de drie wedstrijden die het nog te goed heeft wel alle kans deze nadelige marge weg te poetsen, maar zal een behoorlijke inhaalrace moeten inzetten om degradatie af te kunnen wenden.

Dynamo is sinds vorig weekend weer in training

Onvrede in Dresden

Clubicoon Ulf Kirsten toonde zich eerder deze week tegenover BILD dan ook niet bepaald enthousiast over de gang van zaken: “De spelers hebben veertien dagen minder gehad om te trainen, dat vergroot de kans op blessures. Daarbovenop wordt de druk op hekkensluiter Dynamo opgevoerd nu de concurrentie de voorsprong kan vergroten in de tijd dat Dresden niet mag spelen. Dit is competitievervalsing. Ik vraag me af of hetzelfde was gedaan als het om een gerenommeerde club ging.” Comvalius laat zich in soortgelijke bewoordingen uit over de uitdaging die zijn voormalige werkgever te wachten staat: “Het lijkt me niet bevorderlijk om na een week trainen alweer een wedstrijd te moeten spelen. Je krijgt ook nog die mentale druk erbij ten opzichte van de concurrentie en je weet niet hoe de spelers er zelf voor staan. We gaan richting het einde van het seizoen en misschien hebben sommigen het in hun hoofd al opgegeven, of zijn ze in gesprek met andere clubs.”

Een ding dat zeker is, is dat de spelers van Dynamo ondanks de lege stadions kunnen rekenen op de steun van de supporters. Comvalius maakte het fanatisme van de fans van dichtbij mee en sluit niet uit dat de eerste wedstrijd de club tot uitzinnige taferelen zal leiden: “Ik heb ook weleens een wedstrijd zonder publiek moeten spelen, eens in de zoveel tijd gebeurt er weer iets en dan deelt de bond een straf uit. Toen stond er 20.000 man op de trambaan, dat laat wel zien hoezeer de club leeft onder de supporters. Het zou me niet verbazen als er weer zoiets gaat gebeuren. De fans vinden ook dat Dynamo in ieder geval thuishoort in de 2. Bundesliga en misschien wel in de Bundesliga.” De spits hoopt dat de supporters eind volgende maand in ieder geval iets hebben om te vieren: “Dit is denk ik wel de mooiste club waar ik voor gespeeld heb. We gaan het zien, hopelijk lukt het ze om erin te blijven.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arminia Bielefeld 27 14 11 2 26 53 2 VfB Stuttgart 28 14 6 8 12 48 3 Hamburger SV 28 12 10 6 19 46 4 Heidenheim 28 12 9 7 6 45 5 Darmstadt 98 29 10 13 6 4 43 6 SpVgg Greuther Fürth 28 10 8 10 2 38 7 Holstein Kiel 28 10 8 10 0 38 8 Erzgebirge Aue 28 10 8 10 0 38 9 Hannover 96 27 9 9 9 -1 36 10 Jahn Regensburg 29 9 9 11 -6 36 11 VfL Bochum 28 8 11 9 -1 35 12 St. Pauli 28 8 10 10 -2 34 13 VfL Osnabrück 29 8 10 11 -3 34 14 Sandhausen 28 7 12 9 -4 33 15 1. FC Nürnberg 28 7 10 11 -12 31 16 Karlsruher SC 28 6 11 11 -11 29 17 SV Wehen Wiesbaden 28 7 7 14 -13 28 18 Dynamo Dresden 25 6 6 13 -16 24