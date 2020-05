Ziyech mogelijk herenigd met oude bekende: ‘We gaan in gesprek’

Jesús Corona is op de radar van Chelsea verschenen, zo verzekert zaakwaarnemer Matias Bunge. De middenvelder annex aanvaller heeft een ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro in zijn tot 2022 lopende contract in Portugal en hij wordt naar verluidt gevolgd door meer clubs in Europa. Het is echter nog maar de vraag of Chelsea deze zomer daadwerkelijk zaken wil doen met het kamp-Corona, al lijkt manager Frank Lampard overtuigd van zijn kwaliteiten.

"We zullen op een gegeven moment in gesprek gaan met Chelsea", bespreekt Bunge de interesse vanuit Engeland in een interview met Medio Tiempo. "Ik kan nog niet zeggen of hij optie A, B of C is voor Chelsea. Op dit moment zijn het nog slechts geruchten. We moeten afwachten tot de competities weer worden hervat, dan zal waarschijnlijk meer duidelijk worden. De transfermarkt zit namelijk behoorlijk op slot momenteel." Chelsea wist eerder al Hakim Ziyech los te weken bij Ajax, maar Lampard lijkt nog niet klaar te zijn op de transfermarkt. Corona speelde overigens tussen 2013 en 2015 met Ziyech samen bij FC Twente.

Bunge snapt wel waarom Corona momenteel een van de meest begeerde spelers in Europa is. "Door zijn uitzonderlijke prestaties in Portugal in het afgelopen seizoen is de interesse behoorlijk gegroeid." De zaakwaarnemer van de voormalig FC Twente-speler plaatst evenwel gelijk een kanttekening. "Door de uitbraak van het coronavirus is het hele proces echter vertraagd. De aankopen zijn voorlopig in quarantaine geplaatst." Vooral het aantal van 17 assists in 41 duels in verschillende competities springt in het oog. Daarnaast tekende Corona voor twee doelpunten.

Chelsea, dat in Corona eventueel ook een aanvallend ingestelde rechtsback ziet, kan de Mexicaanse aanvaller dus voor dertig miljoen euro naar Londen halen. "We zullen zien wat er de komende tijd gaat gebeuren", houdt Bunge een slag om de arm. "Jesús is al enige tijd niet meer weg te denken uit de opstelling van FC Porto, maar wat er staat te gebeuren weten we nu nog niet. Er zijn al gesprekken geweest met clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland, al zijn de contacten normaal gesproken een stuk intensiever in deze periode van het jaar. De meeste clubs willen in de huidige situatie geen overhaaste beslissingen nemen."