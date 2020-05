Door Kluivert weggestuurde Valdés krijgt nieuwe kans in Spanje

Victor Valdés vervolgt zijn trainersloopbaan bij het Catalaanse Unio Atletica d'Horta, zo meldt de vierdeklasser uit Spanje vrijdag vol trots via de sociale media. De voormalig doelman zat zonder werkgever, nadat hij in oktober vorig jaar vertrok bij Barcelona na een fikse ruzie met hoofd opleidingen Patrick Kluivert. Het is voor Valdés de eerste klus als hoofdtrainer. Naar verluidt gaat het om een eenjarig dienstverband.

De 38-jarige Valdés speelde jarenlang voor Barcelona en veroverde met de Catalaanse grootmacht zes keer de Spaanse titel en driemaal de Champions League. Met de nationale ploeg van Spanje kroonde de gewezen keeper zich tot Europees- en wereldkampioen. Na zijn vertrek uit het Camp Nou volgden minder succesvolle periodes bij Manchester United, Standard Luik en Middlesbrough. In januari 2018 zette hij een punt achter zijn loopbaan, om anderhalf jaar later als jeugdtrainer terug te keren bij Barcelona.

??????| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés. Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia. ????Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club??#SomhiHorta?? #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

Als trainer van Barcelona Onder-19 kwam Valdés al snel een paar keer negatief in het nieuws. Zo weigerde de oud-doelman vorig jaar zomer tijdens de Otten Cup op het terrein van PSV om aan te treden voor de troostfinale. Daarnaast werd hij bij een competitieduel naar de tribune gestuurd wegens aanmerken op de arbitrage. Kort daarop volgde een fikse ruzie met Kluivert tijdens een werkoverleg, waardoor Barcelona zich genoodzaakt zag om Valdés de laan uit te sturen. De jonge oefenmeester was eerder werkzaam bij UD Mortalaz.