Bruggink reageert gevat op stelling Maduro: ‘Je weet hoe ze over ons denken’

De Bundesliga werd vorige week hervat, terwijl er in de Premier League vanaf 17 juni weer gespeeld zal gaan worden. Ook in Spanje moet de bal vanaf medio juni weer rollen, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Hedwiges Maduro, die jaren in het buitenland speelde, lijkt het in dat kader jammer te vinden dat het seizoen in de Eredivisie eind april definitief geschrapt werd.

"Dat er in landen om ons heen gevoetbald gaat worden en bij ons niet", opent Maduro vrijdag op Twitter de discussie over het stilleggen van de competities in Nederland. "Dat wij als eerst met kunstgrasvelden kwamen en bij andere landen niet. Wat zegt dat over ons? Kan positief of negatief zijn. Hebben we lef en durven we snel te beslissen of denken wij alles beter te weten? Er was in de afgelopen periode veel discussie over het hervatten van de jaargang 2019/20. De KNVB kwam op 24 april echter tot de conclusie dat het afwerken van het resterende programma in de zomermaanden niet wenselijk is.

De analist van FOX Sports, met ingang van volgend seizoen hoofdtrainer van Almere City FC Onder-21, krijgt al snel antwoord van collega-analist Arnold Bruggink. "Nou Hedwiges, jij hebt ook in het buitenland gespeeld en weet precies hoe ze over ons denken, je laatste woorden zijn best herkenbaar." Maduro diende over de grens Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki en Omonia Nicosia. Bruggink zelf had in het buitenland dienstverbanden bij Real Mallorca en Hannover 96.

Een volger op Twitter wijst Maduro op een uitspraak van Josep Guardiola: ‘Ik zal nooit kwaad worden als mijn spelers initiatief nemen en dat gaat fout. Ik word wel kwaad als mijn spelers geen initiatief nemen." De voormalig Ajacied kan zich wel vinden in de uitspraak van de huidige manager van Manchester City. "Vind ik een mooie. Dat is wat ik bedoel. Je kan het zo zien, of de andere kant." Een andere volger benadrukt dat in elke Europees land op een andere manier tegen de coronacrisis wordt aangekeken, ook op sportgebied. "Dat weet ik wel zeker. Veiligheid op een. Aan de ene kant heeft het wat moois. Zijn een beetje de voorlopers. We zijn vrijwel altijd een van de eersten met grote beslissingen."