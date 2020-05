FC Twente vreest en verzet zich bij verdeling van tv-miljoenen

FC Twente is niet blij met het plan om het afgebroken seizoen mee te laten tellen bij de verdeling van de tv-gelden. Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie besloten het nietig verklaarde seizoen wel mee te laten tellen en de verwachting was dat dit plan ook zou gaan gelden voor de Eredivisie. De Tukkers verzetten zich echter tegen dit idee, aangezien het zeer nadelig kan uitpakken voor de nummer veertien van de Eredivisie.

Het Algemeen Dagblad wist eerder deze week te melden dat in de tv-pot van zender FOX Sports tachtig miljoen euro voor de Eredivisie zit en zeven miljoen euro voor de Keuken Kampioen Divisie. Het geld wordt op basis van een ranglijst op basis van de eindstanden in de laatste tien seizoenen verdeeld. Het jongste seizoen telt daarbij altijd relatief het zwaarst, zo gaf het dagblad aan.

FC Twente wil het huidige seizoen niet meetellen bij de verdeling van het tv-geld. "Wij zakken dan van plaats elf naar plek dertien. Dat scheelt ons drie ton", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan in gesprek met TC Tubantia. De daling bij FC Twente komt onder meer omdat in de nieuwe telling het kampioensjaar 2009/10 wegvalt.

"Wij zijn van mening dat dit seizoen niet dient te worden meegenomen in de berekening, omdat dat sportief ook niet is gedaan", stelt Van der Kraan, die doelt op het feit dat er door de KNVB niet is gekozen voor promotie en degradatie. De verdeling van de Europese plekken valt daarbuiten, omdat de voetbalbond daarbij de richtlijn van de UEFA moest volgen.