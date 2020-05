‘Bayern München weet genoeg en plaatst aankoop van 80 miljoen op transferlijst’

Het verblijf van Lucas Hernández bij Bayern München blijft wellicht beperkt tot een seizoen. Het Duitse medium TZ weet vrijdag namelijk te melden dat der Rekordmeister de 24-jarige linksback heeft aangeboden bij verschillende topclubs in Europa. Hernández, wiens contract in de Allianz Arena nog ruim vier jaar doorloopt, wil echter niets weten van een vertrek, zo klinkt het.

Bayern zou Hernández willen betrekken in een deal met Manchester City voor Leroy Sané, terwijl ook Internazionale wordt genoemd als mogelijke nieuwe club van de eveneens als centrumverdediger inzetbare Fransman. Beide clubs deden eerder al zaken met de huurdeal van Ivan Perisic. De koploper in de Bundesliga haalde Hernández vorig jaar zomer voor tachtig miljoen euro op bij Atlético Madrid, waardoor gelijk een clubrecord werd gevestigd. Het lijkt vanwege de coronacrisis onwaarschijnlijk dat Bayern een dergelijk bedrag overhoudt aan de verkoop van de vleugelverdediger.

Hernández begon met veel ambitie bij Bayern, maar viel gaandeweg het seizoen van de ene blessure in de andere. De miljoenenaankoop verloor derhalve zijn plaats aan Alphonso Davies, die een stormachtige ontwikkeling doormaakt in München. Naar verluidt heeft dit voor grote twijfel gezorgd bij voorzitter Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihamidzic. Trainer Hansi Flick lijkt niet van plan om zijn defensie opeens te veranderen. Hernández kwam dinsdag tegen Borussia Dortmund (0-1 winst) in de 85ste minuut binnen de lijnen, als vervanger van Jérôme Boateng.

De Franse linksback, die ook al in verband is gebracht met Real Madrid en het ambitieuze Newcastle United, wil Bayern echter niet al na een jaar achter zich laten. "Lucas zal deze zomer niet van club wisselen", zei zaakwaarnemer Manuel García Quilon onlangs in gesprek met Sky Sports. Hernández kwam tot dusver tot zestien wedstrijden in het shirt van de Duitse grootmacht.