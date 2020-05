‘Gelukkig is het EK uitgesteld, dan heb ik er misschien meer kans op’

Justin Bijlow greep zijn kans na het vertrek van Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC in januari. De doelman kreeg een basisplaats van trainer Dick Advocaat en kwam voor de uitbraak van het coronavirus tot zeven wedstrijden namens de Rotterdamse club. Bijlow werd zelfs al in verband gebracht met een plaats in de EK-selectie van het Nederlands elftal, maar hij loopt zelf liever niet te hard van stapel.

Bijlow werd genoemd als een van de keepers van Oranje op het EK, dat vanwege de coronacrisis werd uitgesteld naar de zomer van 2021. "Die verhalen heb ik ook gelezen en gehoord", beaamt de Feyenoord-keeper in een onderhoud met RTV Rijnmond. "Ik heb er zelfs ook aan aantal interviews over gegeven. Maar wat ik toen ook al zei: ik moet het per wedstrijd bekijken en mijn best doen. Dan had ik in de zomer wel gehoord of ik mee mocht naar het EK."

Bondscoach Ronald Koeman nam Bijlow in maart niet op in de voorselectie van Oranje voor de oefeninterlands tegen Spanje en de Verenigde Staten, duels die door de coronacrisis van de kalender werden gehaald. "Dat was jammer, maar aan de andere kant ook weer logisch", aldus de nuchtere sluitpost. "Ik had toen pas zes wedstrijden gespeeld. Maar wie weet. Gelukkig voor mij is het toernooi met een jaar uitgesteld. Dan heb ik er misschien iets meer kans op."

Koeman bracht in februari een bezoek aan het trainingscomplex van Feyenoord en voerde aldaar gesprekken met onder meer Dick Advocaat en Steven Berghuis. Met Bijlow werd echter niet van gedachten gewisseld door de bondscoach. "We hebben alleen de hand geschud. Toen mocht dat nog", verwijst hij met een kwinkslag naar de huidige situatie. "We hebben verder niet gesproken." Bijlow richt zich voorlopig volledig op Feyenoord, waar hij na Jens Toornstra de langst dienende speler is. "Ik was daar best verbaasd over, want ik dacht dat een paar jongens er langer zaten. Maar ik voel wel dat ik wat ouder word en steeds meer te zeggen heb hier."