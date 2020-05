Max Meyer is ‘diep geschokt’ door ongepaste video van zijn vader

Max Meyer baalt van de opvallende video die zijn vader donderdag op social media plaatste. Meyer senior deelde een flinke sneer uit naar Schalke 04, dat kampt met financiële problemen en ook op sportief vlak slecht bezig is. Na de hervatting van de Bundesliga verloor de club uit Gelsenkirchen tegen Borussia Dortmund (4-0), FC Augsburg (0-3) en Fortuna Düsseldorf (2-1).

In de video is te zien dat Hans-Joachim Meyer met zijn Lamborghini door Gelsenkirchen aan het rijden is. "Beter wordt het niet, mannen, beter wordt het niet. Door de verboden stad Gelsenkirchen naar de belastingadviseur. Lekker met de betaalde Lamborghini van de faillissementsclub. Heerlijk", aldus Meyer senior.

Max Meyers Vater fährt durch Gelsenkirchen und plaudert aus dem Nähkästchen. pic.twitter.com/7Y86NRJ5av — WeSt0ns 4fro (@WestonsAfro) May 28, 2020

Meyer junior baalt van de video van zijn vader, onder meer omdat de middenvelder Schalke 04 medio 2018 met bombarie transfervrij achter zich liet voor een dienstverband bij Crystal Palace. De Duitser, die jarenlang actief was in de jeugdopleiding van de Bundesliga-club en gezien werd als groot talent, weigerde destijds zijn contract te verlengen.

"Ik ben net op de hoogte gebracht van de video van mijn vader", legt de 24-jarige middenvelder uit op Instagram. "Ik ben diep geschokt door deze video. Het past niet in mijn wereld, het past niet in deze tijd, het is eigenlijk nooit gepast. Ik ben Schalke 04 veel verschuldigd en distantieer me van de aard en inhoud van deze video."