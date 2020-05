Stil afscheid bij FC Twente: ‘Het is voor 99 procent zeker dat ik stop’

Het voorbije seizoen is niet geworden wat Paul Verhaegh ervan had gehoopt. De rechtsback van FC Twente speelde hij minder dan hij had gehoopt en vervolgens maakte de coronacrisis een abrupt einde aan het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De voormalig Oranje-international, 36 jaar, vond het allemaal een rare gewaarwording.

“Het was alsof de selectie in het niets oploste”, vertelt Verhaegh, die in het verleden voor onder meer Vitesse en FC Augsburg speelde, in gesprek met TC Tubantia. “Je praat nog even met elkaar, je wenst elkaar succes en dat was het dan. Dat voelde best raar, omdat zoveel mensen tegelijk vertrekken. Zelfs de trainers en de technisch directeur.”



In de auto naar huis, nadat de spelers afscheid van elkaar hadden genomen, kwam het besef bij Verhaegh dat het nu echt voorbij is. “Normaal gesproken werk je naar je laatste wedstrijd toe, nu heb ik die gespeeld zonder dat ik me daar op dat moment van bewust was.” Het laatste optreden van Verhaegh voor de Tukkers was het uitduel met Vitesse (1-0 nederlaag) op 7 maart, toen hij enkele minuten voor tijd inviel.

Verhaegh beschikt over een aflopend contract in Enschede en gaat er niet van uit dat hij nog voor een andere club gaat spelen. “Het is voor 99 procent zeker dat ik stop. Ik denk dat ik kan terugkijken op een prachtige loopbaan, het is alleen jammer dat ik bij FC Twente zo vaak geblesseerd was, terwijl ik in de jaren daarvoor vrijwel altijd fit ben geweest.”