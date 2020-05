Sander Boschker: ‘Uiteraard is Noa Lang een mannetje, dat zijn de meesten’

Noa Lang maakte in januari de overstap op huurbasis van Ajax naar FC Twente. Door de coronastop bleef het aantal optredens in het tenue van de Tukkers op slechts zeven steken, maar Sander Boschker denkt dat het desalniettemin een waardevolle ervaring voor hem zal zijn geweest. “Het kan wel eens goed zijn dat je in een andere omgeving en een ander milieu terechtkomt. Dan besef je waar je vandaan komt. Bij Ajax is alles goed en top geregeld. Bij Twente is dat toch minder”, erkent de keeperstrainer van de Enschedeëers.

“Het is goed voor zijn ontwikkeling om te beseffen: ik heb het goed, daar moet ik respect voor hebben. Ik moet er hard voor werken en er alles voor laten om dat te behouden. Daarnaast is het ook makkelijker om je te ontwikkelen bij Twente. Toen hij tegen ons drie keer scoorde voor Ajax waren alle ogen op hem gericht. Ik weet niet of hij dat kon hendelen”, vertelt Boschker, die in zijn actieve loopbaan voor zowel FC Twente als Ajax uitkwam, in gesprek met Ajax Showtime. “Als je het als jeugdspeler van Ajax goed doet, word je al snel op een voetstuk geplaatst. Het is best lastig om daar mee om te gaan. Bij Twente is dat net allemaal wat minder.”

“Hier is het meer van: ‘doe maar normaal dan doe je gek genoeg’. Dat is heel nuchter. Dat is in Amsterdam een heel ander verhaal. Ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen”, lacht Boschker. De oud-doelman weet dat Lang in de media wordt neergezet als een moeilijke jongen en ook hij kreeg het akkefietje tussen Erik ten Hag en de aanvaller tijdens het bekerduel tussen Ajax en Telstar mee. “Het is een hele gedreven en goede jongen. Hij weet goed wat hij wil, maar als iets niet in zijn straatje past, dan kan hij dat moeilijk hendelen. Als je dat van tevoren weet, is het helemaal niet erg.”

“Maar binnen Ajax zijn de verhoudingen ook anders dan bij Twente. Noa kwam bij Twente als enige winterse versterking binnen. We hebben allemaal bij Ajax gezien hoe hij kan voetballen. Dan kom je al anders binnen. In dit geval heel positief. Natuurlijk is het een mannetje, maar met veel respect, dat zijn de meeste jeugdspelers bij Ajax. Het is ook niet makkelijk om je staande te houden bij Ajax.” Boschker kijkt positief terug op het verblijf van Lang in Enschede. “Lang deed het al hartstikke goed in de Keuken Kampioen Divisie. Ik denk dat elke club uit het rechterrijtje van de Eredivisie of uit de Keuken Kampioen Divisie belang had gehad bij een speler als Noa lang. Het is natuurlijke een hele goede voetballer.”

“Noa zal volgend seizoen voor het hoogst haalbare willen gaan. Hij zal meer gaan beseffen dat hij hard moet gaan werken om daar te komen waar hij wil zijn: Ajax 1. Deze periode zal zijn ogen geopend hebben. Of het hem daadwerkelijk lukt en of hij het daadwerkelijk gaat doen, dat ligt natuurlijk aan hem.” Boschker denkt dat Lang op mentaal gebied nog de nodige stappen kan zetten. “Hij is nog jong. En jonge spelers hebben altijd veel te leren op mentaal vlak. In het eerste jaar, als alles mee zit, is er geen probleem. Dan gaan ze mee in de flow, maar als er tegenslagen komen, dan is het mentale gedeelte wel heel erg belangrijk.”