Valentijn Driessen: ‘Het zou chique zijn geweest als Ajax was ingelicht’

AZ was van zins de beslissing van de KNVB om Ajax als nummer één van het voorbije Eredivisie-seizoen aan te wijzen alsnog via de UEFA ongedaan te maken. De Alkmaarders stuurden daarvoor een brief naar de Europese voetbalbond, maar die verwees de club door naar de KNVB. De handelwijze van AZ was voor velen een verrassing, daar men in het AFAS Stadion vrede leek te hebben met de tweede plaats. “Hoe gooi je in één klap een fantastisch seizoen en een prachtig, zorgvuldig opgebouwd imago te grabbel?”, vraagt Valentijn Driessen zich af.

“Maandag bleek AZ niet meer het lievelingetje en kreeg het een bak stront over zich uitgestort”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column. AZ heeft evenveel punten als Ajax, maar is de nummer twee vanwege een minder doelsaldo. De club vindt echter dat zij alsnog boven Ajax geplaatst moet worden op de ranglijst omdat beide duels met Ajax dit seizoen werden gewonnen.

“Achter de rug van de KNVB stapte AZ naar de UEFA om het besluit aan te vechten. Ajax was geen partij, hoewel het chique zou zijn geweest die club in te lichten als je samen bijna dagelijks vergadert”, oordeelt Driessen. “AZ had alle recht en tegenover het personeel en de achterban de plicht om het KNVB-besluit te toetsen. Directeur Robert Eenhoorn had dit met open vizier moeten doen. De gekozen handelwijze komt geniepig over, een stiekeme streek en getuige de beeldvorming een totaal verkeerde inschatting van de AZ-leiding."

Hakim Ziyech na besluit van KNVB: 'Zeker pijnlijk'

Driessen vindt dat de actie ook knaagt aan de geloofwaardigheid van AZ. Eenhoorn verklaarde zich begin april immers solidair met Ajax om de Eredivisie te stoppen vanwege de coronacrisis en nam daarmee alle consequenties voor lief, zoals het verspelen van de landstitel en het beste CL-ticket, zo benadrukt de journalist. “Die nederige houding, die manmoedigheid in crisistijd bezorgde AZ extra respect, sympathie en gaf het imago extra glans na alle eerdere loftuitingen.”

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf had iedereen meegevoeld als AZ op 24 april bezwaar had gemaakt tegen Eric Gudde’s Europese ticketvoordracht, omdat de club uit Alkmaar ‘de gunfactor’ heeft. Hij noemt onder meer het dakdrama, de wijze waarop trainerstalent Arne Slot zich presenteert, aanstormende talenten als Calvin Stengs en Myron Boadu, het aantrekkelijke voetbal en de zeges op de traditionele top drie als redenen. “Met zoveel goodwill had iedereen een transparant bezwaar van AZ gesteund, maar met de gekozen overvaltactiek schoot de club lelijk in eigen voet.”

“Zonde hoe het succesjaar ineens in de schaduw staat en AZ wordt weggezet als provincieclub en Calimero”, besluit Driessen. “Het getuigt niet van volwassenheid dat Eenhoorn zich al vier dagen schuilhoudt met als enig teken van leven dat AZ de mededeling doet geen mededelingen te doen. Zoiets voedt geruchten. Geef een plausibele verklaring of erken de foute handelwijze. Want AZ verdient na één faux pas niet de behandeling die het nu ten deel valt.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax was afgelopen week net als de KNVB verrast door de poging van AZ. "Bij ons was hiervan niets bekend. We hebben geregeld contact en zijn hierdoor verrast.” Maar hij benadrukte ook meteen dat er niets verandert wat betreft solidariteit. "Wij zijn solidair, geven daarom ook al geld aan beide divisies en willen komend seizoen juist een extra bedrag reserveren. Hierover zijn we nu in gesprek. Dat willen we doen voor de Eredivisie, maar zeker ook voor de Keuken Kampioen Divisie. Zodat we met zo veel mogelijk clubs zo goed mogelijk door deze zware tijden kunnen komen.”