Koeman kwam met de schrik vrij na verplaatste afspraak in ziekenhuis

Ronald Koeman werd op 3 mei met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartklachten. De bondscoach van het Nederlands elftal werd onwel na een fietstocht van bijna honderd kilometer en bleek een hartinfarct te hebben gehad. Koeman onthult donderdagavond in de talkshow Beau dat hartproblemen niet ongewoon zijn in zijn familie.

De vader van Koeman overleed in 2013 bijvoorbeeld op 75-jarige leeftijd ten gevolge van een hartstilstand. De 57-jarige trainer verklapt dat hij oorspronkelijk al eerder in het ziekenhuis had moeten zijn vanwege een onderzoek aan het hart. "Het is bekend dat er in de familie Koeman hartproblemen zijn. Op 19 maart had ik een afspraak met de cardioloog, maar die is verplaatst naar 4 juni vanwege de coronacrisis."

Het is algemeen bekend dat veel reguliere zorgafspraken de afgelopen maanden zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus en de behandeling daarvan in ziekenhuizen. Koeman heeft naar eigen zeggen veel geluk gehad, nadat hij na een fietstocht met een vriend thuis onwel werd. "Uiteindelijk hebben we 96 kilometer gefietst. Ik kwam kapot thuis en in rust kreeg ik last op mijn borst. Ik werd beroerd en begon te zweten. Ook werd ik heel wit, erg ongewoon. Mijn vrouw Bartina was gelukkig thuis. Meteen bellen, 112. Er is gelijk actie ondernomen", herinnert de coach zich.

"Ik had een hartinfarct gehad en moest dus met spoed naar het ziekenhuis. De middenkransslagader was verstopt en bij nog één zat een vernauwing. Daar zijn twee stents geplaatst", aldus Koeman. Inmiddels gaat het weer beter met de bondscoach. Hij gebruikt medicijnen en meldt zich driemaal per week bij de fysiotherapeut om zijn conditie weer op te bouwen, zo vertelt hij.