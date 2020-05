Feyenoord dreigt oudgediende kwijt te raken na interesse uit Turkije

Feyenoord dreigt Eric Botteghin aankomende zomer kwijt te raken. De Rotterdamse club wil het aflopende contract van de 32-jarige Braziliaanse centrumverdediger weliswaar verlengen, maar Botteghin kan zijn transfervrij status volgens Voetbal International ‘verzilveren met een vertrek naar Antalyaspor’.

Botteghin heeft er vijf seizoenen opzitten als speler van Feyenoord en loopt aankomende zomer uit zijn contract in De Kuip. Trainer Dick Advocaat van de Rotterdammers zou de 32-jarige stopper graag behouden voor volgend seizoen, maar Voetbal International weet donderdagavond te melden dat Botteghin zijn loopbaan kan voortzetten in Turkije.

Antalyaspor, de huidige nummer elf van de Süper Lig, heeft belangstelling voor Botteghin en zou de ex-speler van onder meer PEC Zwolle, NAC Breda en FC Groningen met het oog op volgend seizoen graag toevoegen aan de selectie. Lukas Podolski is momenteel de bekendste naam in de selectie van Antalyaspor, terwijl ook de Belgische doelman Ruud Boffin er zijn geld verdient.

De Turkse middenmoter is niet de enige club met belangstelling voor Botteghin, want de rechtsbenige verdediger kan naar verluidt ook terecht in Italië. Welke clubs uit het Zuid-Europese precies naar zijn diensten hengelen, is echter niet bekend. Voetbal international weet verder ook dat Leroy Fer, eveneens in het bezit van een aflopend contract bij Feyenoord, interesse geniet vanuit Turkije, maar meldt niet om welke club(s) het gaat.