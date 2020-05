Fabrizio Romano: Barcelona overweegt bod van 90 miljoen plus één speler

Barcelona blijft onverminderd geïnteresseerd in Lautaro Martínez, zo verzekert de doorgaans goed ingevoerde transferspecialist Fabrizio Romano donderdagavond op de website van The Guardian. De Catalaanse grootmacht lijkt niet bereid om de gelimiteerde transfersom van 111 miljoen euro neer te tellen voor de aanvaller van Internazionale, maar denkt een deal op een andere manier toch te kunnen bewerkstelligen. Ook Miralem Pjanic blijft hoog op het verlanglijstje van Barcelona staan.

Martínez wordt al maandenlang in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar zijn gelimiteerde transfersom van 111 miljoen euro vormt voorlopig een obstakel voor de club. Sportief directeur Piero Ausilio van Inter vertelde woensdag nog maar eens aan Sky Italia dat de Italianen niet van plan zijn hun vraagprijs voor de Argentijnse spits te verlagen. "We willen dat Lautaro deel zal uitmaken van onze toekomst. Hij wordt niet verkocht, tenzij de transferclausule gelicht zal worden. Barcelona is hier bekend mee en datzelfde geldt voor alle andere clubs die bij ons hebben geïnformeerd over hem."

Barcelona is voorlopig niet van plan om 111 miljoen euro over te maken naar Inter voor Martínez, maar denkt de 22-jarige aanvaller naar verluidt op alternatieve wijze toch te kunnen strikken. De clubs blijven volgens Romano in gesprek over Martínez en Barcelona zou in elk geval bereid zijn om een vaste som van negentig miljoen euro uit te trekken voor de spits. Daarnaast wil de koploper van LaLiga één speler uit de huidige selectie betrekken in de deal om Inter zo tevreden te stellen.

Behalve Martínez blijft ook Pjanic een belangrijk doelwit voor Barcelona, zo klinkt het. Juventus is naar verluidt bereid om de middenvelder uit Bosnië en Herzegovina richting het Camp Nou te sturen, maar daarvoor zou Arthur Melo dan wel de omgekeerde weg moeten bewandelen. Arthur ziet echter geen heil in een overstap naar Turijn, waardoor die optie lijkt af te vallen. Barcelona blijft echter geïnteresseerd in Pjanic en zou intern de mogelijkheid bespreken om de dertigjarige middenvelder op een andere manier los te weken bij Juventus.