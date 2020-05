Arsenal vestigt hoop op tiener van 30 miljoen: ‘Hij kan direct basisspeler zijn’

Arsenal gaat bijzonder veel plezier beleven aan William Saliba, zo is de stellige overtuiging van Claude Puel. De Engelse topclub kocht de negentienjarige centrumverdediger vorig jaar voor een bedrag van ongeveer dertig miljoen euro van AS Saint-Étienne en verhuurde hem vervolgens direct weer aan de Franse recordkampioen. Saliba deed onder de hoede van Puel de meer ervaring op en er is volgens de huidige trainer van Saint-Étienne klaar voor om Arsenal volgend seizoen bij de hand te nemen.

Saliba staat in Frankrijk te boek als een van de grootste verdedigende talenten en werd in de zomer van 2019 al gestrikt door Arsenal. The Gunners achtten het vervolgens verstandig om de rechtsbenige stopper eerst nog een jaar bij Saint-Étienne te stallen, waar hij het afgelopen seizoen twaalf wedstrijden op het hoogste niveau in Frankrijk speelde. De Frans jeugdinternational miste een groot aantal duels vanwege een blessure die hem liefst twee maanden aan de kant hield, maar Puel kent geen twijfels over diens kwaliteiten.

"Hij is er klaar voor, hij is goed genoeg om voor Arsenal te spelen", vertelt de oefenmeester van Saint-Étienne donderdag in gesprek met The Atheltic. "Hij is een fantastische speler, die weliswaar jong is maar bijzonder volwassen speelt. Hij staat ook erg volwassen in het leven, hij beschikt over een goede mentaliteit. We zullen het moeilijk krijgen zonder hem, maar ik denk dat er bij Arsenal fantastische kansen liggen voor hem. Ze hebben een goede centrumverdediger nodig, al enkele jaren, en ik denk dat William de juiste speler is voor hen. Ik denk dat hij direct een basisspeler kan zijn."

De huidige selectie van Arsenal herbergt op dit moment zes volwaardige centrumverdedigers: Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Rob Holding, Calum Chambers, Pablo Marí en David Luiz. Mustafi, Holding en Chambers behoren inmiddels tot het meubilair van de Noord-Londense club, maar geen van hen is onomstreden onder trainer Mikel Arteta. Voor Marí geldt dat hij momenteel wordt gehuurd van Flamengo, maar aan het einde van dit seizoen definitief overgenomen kan worden van de Braziliaanse club. Luiz lijkt na dit seizoen te vertrekken: Sky Sports meldde deze week dat het aflopende contract van de Braziliaanse veteraan niet verlengd zal worden.

Zodoende lijkt er volgend seizoen voldoende perspectief voor Saliba bij Arsenal. Analist Jamie Carragher heeft in elk geval vernomen dat men bij de club het volste vertrouwen heeft in de tiener, zo vertelt de oud-verdediger van Liverpool aan Sky Sports. "Hij zal zich volgend seizoen bij de selectie voegen en ik weet dat ze daar bij Arsenal zeer enthousiast over zijn. Hij is echter pas negentien, dus ik denk dat hij nog wat meer ervaring nodig heeft", zegt Carragher over Saliba. Dat Arsenal geen heil zou zien in een langere samenwerking met de 33-jarige Luiz, komt voor Carragher niet als een verrassing. "Het verrast me niet. Luiz is gedurende zijn carrière altijd een vermakelijke speler geweest, maar dat is misschien niet iets wat je graag ziet bij een verdediger. Hij gaat zijn manier van voetballen in elk geval niet veranderen, geen enkele trainer gaat dat kunnen veranderen."