‘Manchester United denkt aan komst van duurste zestienjarige aller tijden’

Manchester United houdt de situatie rondom Pietro Pellegri nauwlettend in de gaten, zo verzekert transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia donderdagavond. De Engelse grootmacht is al geruime tijd een fervent bewonderaar van de negentienjarige aanvaller en overweegt aankomende zomer een poging te ondernemen om hem weg te halen bij AS Monaco.

Volgens Di Marzio wordt Pellegri al jarenlang in de gaten gehouden door Manchester United. De Italiaanse spits maakte in de winter van 2018 voor ongeveer 25 miljoen euro de overstap van Genoa naar AS Monaco en groeide met die transfersom destijds uit als de duurste zestienjarige voetballer aller tijden. Zijn ontwikkeling stagneerde de afgelopen tweeënhalf jaar echter behoorlijk.

Pellegri wordt sinds zijn veelbelovende transfer naar AS Monaco achtervolgd door blessureleed en speelde mede daardoor pas zes officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Monegasken (één doelpunt). Desalniettemin zou de Italiaans jeugdinternational nog altijd goed in de markt liggen en is een transfer naar Manchester United volgens de doorgaans goed ingevoerde Di Marzio aankomende zomer mogelijk.

The Red Devils volgen Pellegri namelijk al sinds zijn zestiende levensjaar én onderhouden een goede relatie met AS Monaco. Zo maakten Anthony Martial en Hannibal Mejbri de afgelopen jaren de overstap van AS Monaco naar Manchester United, voor respectievelijk zestig miljoen en tien miljoen euro. Bovendien is de verwachting dat AS Monaco aankomende zomer vanwege de coronacrisis flink zal moeten bezuinigen. Een vertrek van Pellegri zou de club uit het Franse prinsdom financieel wat meer lucht kunnen geven.