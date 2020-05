Serie A prikt definitieve hervatdatum én kiest ander protocol voor quarantaine

In navolging van de Bundesliga, LaLiga en de Premier League heeft vanavond ook de Serie A besloten om het lopende seizoen te hervatten. De Italiaanse Minister van Sport Vincenzo Spadafora geeft toestemming om vanaf medio juni weer te gaan voetballen op het hoogste voetbalniveau in Italië. De definitieve hervatdatum is vastgesteld op 20 juni. De returns in de halve finales van de Coppa Italia, Napoli - Internazionale en Juventus - AC Milan, kunnen een week eerder al gespeeld worden; de finale van dat toernooi vindt plaats op 17 juni.

Professionele sportevenementen zijn op dit moment in Italië nog verboden tot maandag 14 juni. Als het aan Spadafora en de Italiaanse clubs lag, ging de bal in het weekend voorafgaand aan 14 juni alweer rollen. Premier Giuseppe Conte heeft echter anders besloten, waardoor er pas vanaf 20 juni weer gevoetbald gaat worden, berichten diverse Italiaanse media.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Juventus 26 20 3 3 26 63 2 Lazio 26 19 5 2 37 62 3 Internazionale 25 16 6 3 25 54 4 Atalanta 25 14 6 5 36 48 5 AS Roma 26 13 6 7 16 45 6 Napoli 26 11 6 9 5 39 7 AC Milan 26 10 6 10 -6 36 8 Hellas Verona 25 9 8 8 3 35 9 Parma 25 10 5 10 1 35 10 Bologna 26 9 7 10 -4 34 11 Sassuolo 25 9 5 11 2 32 12 Cagliari 25 8 8 9 1 32 13 Fiorentina 26 7 9 10 -4 30 14 Udinese 26 7 7 12 -16 28 15 Torino 25 8 3 14 -17 27 16 Sampdoria 25 7 5 13 -16 26 17 Genoa 26 6 7 13 -16 25 18 Lecce 26 6 7 13 -22 25 19 SPAL 26 5 3 18 -24 18 20 Brescia 26 4 4 18 -27 16

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt de Serie A al sinds 9 maart stil. De meeste teams speelden tot dusver 26 van de in totaal 38 competiitewedstrijden; Atalanta, Sassuolo, Internazionale, Sampdoria, Torino, Parma, Verona en Cagliari hebben alle nog een wedstrijd tegoed.

Volgens Sky Italia zal bij een positieve testuitslag van een individu een heel team voor veertien dagen in quarantaine moeten. De Serie A kent daarmee een ander protocol dan bijvoorbeeld de Bundesliga, waar bij een positieve testuitslag alleen de besmette persoon in quarantaine hoeft. Een kortere periode in quarantaine is overigens niet ondenkbaar als het virus minder hard om zich heen gaat grijpen.

De resterende wedstrijden in de Serie A zullen uiteraard zonder publiek afgewerkt gaan worden. Italië was lange tijd het zwaarst getroffen ter wereld door het coronavirus, maar inmiddels lijkt het longvirus onder controle. Het land noteerde donderdag 593 nieuwe besmettingen en 70 nieuwe doden.