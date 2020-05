Topkandidaat Jurgen Streppel staat voor terugkeer als trainer in Nederland

Jurgen Streppel staat mogelijk voor een rentree als trainer in Nederland. De Limburger weet donderdagavond namelijk te melden dat de vijftigjarige oefenmeester de topkandidaat is om aan de slag te gaan bij Keuken Kampioen Divisie-club MVV Maastricht. Streppel zit sinds oktober 2019 zonder club.

De coach werd toen namelijk op straat gezet door Al-Jazira. Streppel stond pas drie wedstrijden aan het roer bij de club uit Abu Dhabi, alvorens hij zijn congé ontving. Hij blikte in november bij FOX Sports terug het moment waarop de clubleiding hem zijn ontslag aanzegde. "Het gesprek duurde uiteindelijk drie minuten en het kwam erop neer dat ik bedankt werd voor drie mooie maanden."

Streppel moet bij MVV de opvolger worden van Fuat Usta. Laatstgenoemde werd in maart ontslagen door de club, nadat de Maastrichtenaren teleurstellend vijftiende stonden in de Keuken Kampioen Divisie. Streppel is een goede bekende van Ron Elsen, die bij MVV als technisch directeur over het sportieve beleid gaat.

Streppel was eerder in Nederland als trainer werkzaam bij Helmond Sport, Willem II en sc Heerenveen. Hij werkte verder een korte tijd op Cyprus bij Anorthosis Famagusta. Al-Jazira was zoals gezegd zijn voorlopig laatste werkgever als coach.