Huub Stevens tipt verdediger: ‘Hij kan zo mee bij Ajax, Feyenoord of PSV’

Huub Stevens is enthousiast over de sportieve ontwikkeling van Rick van Drongelen. Laatstgenoemde is in Duitsland bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Hamburger SV en zou volgens Stevens niet misstaan in de Nederlandse top.

Van Drongelen maakte in de zomer van 2017 voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van Sparta Rotterdam naar HSV en is inmiddels een gewaardeerde kracht bij de Duitse tweededivisionist. De 21-jarige centrumverdediger deed dit seizoen mee in 26 van de mogelijke 27 wedstrijden in de 2. Bundesliga en speelt volgend seizoen mogelijk weer op het hoogste niveau in Duitsland. HSV neemt momenteel namelijk een tweede plaats in op de ranglijst, hetgeen aan het einde van deze voetbaljaargang goed zou zijn voor promotie naar de Bundesliga.

Volgens Stevens, oud-trainer van onder meer HSV, Schalke 04 en TSG Hoffenheim en nog altijd een intensief volger van het Duitse voetbal, kan het succes van die Rothosen in de 2. Bundesliga niet los worden gezien van de persoonlijke ontwikkeling van Van Drongelen. "Van Drongelen heeft alles in zich om zich van talent te ontpoppen tot volwassen verdediger", vertelt Stevens donderdag in het gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Hij is goed in de opbouw van achteruit, kan zowel als back als centrale verdediger uit de voeten, en is sterk in de lucht. Nog een pre: zoveel linksbenige verdedigers heb je niet", merkt Stevens op. Van Drongelen is een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal voor spelers tot 21 jaar, maar debuteerde nog niet in het grote Oranje. Stevens vindt het moeilijk om in te schatten of de stopper de potentie heeft om uit te groeien tot A-international. "Maar Van Drongelen zou zo mee kunnen bij Ajax, Feyenoord of PSV. Dat zegt wel iets over hoe goed hij is", is de stellige overtuiging van de voormalig oefenmeester.

Van Drongelen degradeerde in zijn debuutjaar in Duitsland met HSV uit de Bundesliga en is inmiddels al bijna twee seizoenen actief op het tweede niveau. Stevens stelt dat het voor de ontwikkeling van de voormalig Spartaan 'noodzakelijk is dat hij komend seizoen op het hoogste niveau uitkomt in Duitsland'. "Dan kun je pas echt zien tot wat hij in staat is. Wat vaststaat: Van Drongelen is een zeer interessante speler."