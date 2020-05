België smult van talent met ‘snelheid van een raket’: ‘Hij kan Hazard voorbij'

Anderlecht is op sportief gebied de laatste jaren weinig succesvol, de club staat nog altijd bekend als een Belgische topclub met een van de beste jeugdopleidingen van Europa. Romelu Lukaku en Youri Tielemans zijn de bekendste namen die zijn opgeleid door Anderlecht, doorbraken in het Constant Vanden Stockstadion en voor vele miljoenen werden verkocht aan clubs uit het buitenland. Inmiddels heeft de jeugdafdeling met Jérémy Doku opnieuw een grote belofte afgeleverd aan het eerste elftal. Deze week werd hij achttien jaar oud, precies op de dag dat Anderlecht zijn 112-jarig bestaan vierde.

Doku was pas zestien jaar oud toen hij op 25 november 2018 onder toenmalig trainer Heinz Vanhaezebrouck debuteerde in de competitie tegen STVV (4-2 nederlaag). De Belg met Ghanese roots viel direct op vanwege zijn explosiviteit en snelheid. Het voetbalpubliek maakte op die dag kennis met misschien wel het grootste talent op de Belgische velden. In de jeugd was hij al opgevallen, ook bij buitenlandse clubs. Liverpool had hem al geruime tijd nadrukkelijk in het vizier en Anderlecht wist hem met veel moeite uit handen van de Premier League-club te houden. Doku zou in het seizoen 2018/19 nog een paar keer invallen, maar na het ontslag van Vanhaezebrouck in december werd het geduld van de Belgisch jeugdinternational op de proef gesteld. Onder Fred Rutten en diens opvolger Karim Belhocine was er geen plek meer voor het toptalent.

Cruciaal telefoongesprek met Romelu Lukaku

Volgens Belgische media had Doku het volledig aan zichzelf te wijten dat hij niet vaker aan spelen toekwam in het eerste elftal, ondanks zijn jonge leeftijd. Na zijn debuut zou hij het te hoog in zijn bol hebben gekregen. Met een verkeerde houding schoot hij zichzelf in de voet. "Op de training raapte hij met grote tegenzin de kegeltjes op, hij vond dan niet meer bij zijn statuut passen", zei een bron vanuit de jeugdopleiding van Anderlecht tegenover Het Nieuwsblad. “Jérémy dacht dat hij heel makkelijk de stap van de beloften naar de A-kern zou zetten. Hij dacht dat hij die ervaren verdedigers makkelijk aankon. Dat was overmoedig.” Het toptalent kreeg op tijd door dat hij zijn houding moest veranderen wanneer hij het ver wilde schoppen. Op eigen verzoek deed hij met een jeugdteam van Anderlecht mee aan de Future Cup bij Ajax. Na een groepswedstrijd tegen Boca Juniors kreeg jeugdtrainer Mo Ouahbi plots een telefoontje van niemand minder dan Romelu Lukaku. De spits, toen nog in dienst van Manchester United, wilde graag even praten met Doku. Wat de Belgisch international heeft gezegd is niet bekend, maar naar verluidt gaf hij tips aan de jongeling en motiveerde hij hem om nog harder te werken.

De statistieken van Jérémy Doku van het afgebroken seizoen.

Doku knoopte de tips van Big Rom goed in zijn oren. Bij de aanstelling van Vincent Kompany als speler/trainer afgelopen zomer maakte de aanvaller een goede indruk. Hij imponeerde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en dwong zelfs een basisplaats af. In de eerste drie competitiewedstrijden verscheen Doku aan de aftrap. Het ontbrak bij hem echter aan efficiëntie. De toen zeventienjarige buitenspeler had weinig moeite om zijn man te passeren, maar leverde nauwelijks bruikbare voorzetten af. De prestaties waren ondermaats en Doku raakte zijn plek kwijt. In een seizoen waarin Anderlecht de ene na de andere nederlaag leed, slaagde hij er toch in om zichzelf in het elftal te spelen. Het leidde tot veel complimenten, ook van Youri Mulder. "Onlangs sprak ik met Fred Rutten. Die had enkele jaren geleden Memphis Depay onder zijn hoede bij PSV, en vorig seizoen Jérémy Doku bij Anderlecht", zei de oud-spits van onder meer Schalke 04 bij Extra Time van Sporza. "Hij vertelde me dat Doku verder staat op dit moment dan Depay toen die dezelfde leeftijd had. Dat vind ik toch bijzonder." Tafelgenoot en tevens voormalig Belgisch international Gert Verheyen vulde aan: "Als hij nu ook efficiënt zal worden, dan wordt hij gewoonweg onhoudbaar voor Anderlecht. Zijn snelheid is ongelooflijk. Enkel de statistieken moeten er nog komen."

Dezelfde route als Raheem Sterling

Volgens Belgische media heeft Kompany het talent onder zijn hoede genomen. Hij maakte een vergelijkbare situatie mee bij Manchester City, waar Raheem Sterling onder de vleugels van Josep Guardiola tot een van de beste buitenspelers van Europa is uitgegroeid. Kompany hoopt met zijn ervaring Doku te kunnen helpen om de volgende stappen te zetten die nodig zijn om tot een vaste basisklant uit te groeien die wekelijks het verschil maakt. In België wordt er niet getwijfeld aan de potentie van Doku. Het Nieuwsblad noemt hem een speler met ‘de startsnelheid van een raket’. Hij raakte in de maanden voor de coronacrisis steeds beter in vorm en behoorde wekelijks tot de beste spelers van Anderlecht. Volgens kenners is er geen speler op de Belgische velden die zo’n explosieve startsnelheid heeft als de buitenspeler.

Bob Browaeys maakte als bondscoach van het Belgische jeugdteam Onder-17 Doku twee jaar lang mee en volgens hem is de startsnelheid het snelste wapen van de jongeling. “Of beter gezegd: zijn versnelling. Hij vertrekt graag vanuit stilstand, waardoor hij soms ook het spel vertraagt. Maar als hij dan de turbo aanzet, snelt hij je zo voorbij”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. Vanhaezebrouck is het daar volledig mee eens. “Geen speler in België dit over zo’n startsnelheid beschikt. Hij zou alleen nog meer de ballen in de diepte moeten vragen. Dat zou hem nog gevaarlijker maken.” Volgens Browaeys is Doku gevaarlijker vanaf de linkerflank dan vanaf rechts. “Maar op links heeft hij wel een heel unieke actie, waarbij hij met een draaibeweging de bal meeneemt. Hazard is een betere dribbelaar, maar ook Doku kan zomaar zes man na elkaar dribbelen.”

Bedankt voor Ghana

De voormalig jeugdspeler van Germinal Beerschot heeft intussen ook een keuze moeten maken met oog op zijn interlandcarrière. Hij werd weliswaar geboren in België, maar beschikt ook over een Ghanees paspoort. Zijn ontwikkeling leidde in februari van dit jaar tot een bezoek van de Ghanese bondscoach Charles Akonnor aan België. Hij wilde Francis Amuzu, Derrick Luckassen en Doku overhalen om voor een toekomst bij de Ghanese ploeg te kiezen. Alleen Luckassen hield de deur op een kier. Doku, die zijn hele leven al Belgisch jeugdinternational is en 35 jeugdinterlands speelde, hoopt in de nabije toekomst te debuteren in de ploeg van de Rode Duivels. Voordat de voetbalwereld kwam stil te liggen door de uitbraak van het coronavirus, leek Doku in beeld bij bondscoach Roberto Martínez voor de oefenstage in Qatar. De Spaanse trainer is al enige tijd bezig om zijn selectie te verjongen. Daarom wilde hij in Qatar Doku graag aan het werk zien. Voorlopig zal het talent nog even geduld moeten hebben. Dat het EK met een jaar is uitgesteld, kan voor hem nog wel eens gunstig uitpakken.

Meest succesvolle dribbelende tieners in Europa

Speler Club Leeftijd Succesvolle dribbels per 90 minuten Jérémy Doku Anderlecht 18 4.0 Alphonso Davies Bayern München 19 3.7 Mohamed Ihattaren PSV 18 3.1 Zoeriko Davitasjvili Rubin Kazan 19 2.6 John Yeboah VVV-Venlo 19 2.5



Om daadwerkelijk in beeld te komen bij de nationale ploeg en zich in de kijker te spelen voor een EK-ticket zal Doku, dit seizoen in 21 competitiewedstrijden goed voor 3 doelpunten, zich nog wel moeten verbeteren. Vanhazebrouck vindt dat zijn statistieken nog niet goed genoeg zijn. “Die aangeboren trap zoals bij Tielemans heeft hij niet. Hij is nu eenmaal meer de man van de actie dan de goals. Maar wil hij naar de absolute top, dan moet dat beter.” Jan Boskamp, een liefhebber en volger van het Belgische voetbal, ziet ook nog genoeg verbeterpunten bij Doku. “Hij loopt nu nog iets te veel met z’n koppie naar beneden, waardoor hij het overzicht voor de eindpass verliest. Dat kan beter.” Browaeys ziet ook verbeterpunten, maar is vooral lovend over het inzicht van de speler. “Hij is zeer verstandig en snapt het spelletje. Dat merkte ik geregeld in de één-op-één-gesprekken. Op sommige momenten dacht ik zelfs: Die kan ooit nog trainer worden.”

In de voetsporen van Hazard

“Wat ik zo lekker vind aan hem: hij durft fouten te maken. Mislukt een actie, dan probeert hij gewoon opnieuw in plaats van breed te leggen. Een lefgozertje, hoor. Daar geniet ik van”, aldus Boskamp over de speler van 1.71 meter. Browaeys vindt dat Doku nog beter moet worden in het meeverdedigen. Aan zijn linkervoet moet volgens Vanhaezebrouck nog hard gewerkt worden. Wanneer hij zijn linkervoet en voorzet weet te perfectioneren, dan kan hij het ver schoppen, zo stelt de clubloze trainer. “Verdedigers weten nu dat ze zijn linker niet moeten afdekken, dat ze hem daar de voorzet mee mogen laten trappen. Mocht hij die linker perfectioneren, dan is hij helemaal in staat de top te bereiken. Dan zal hij Hazard qua potentieel zelfs overstijgen. Maar dat is training, training, training. Hazard is elf jaar ouder, geef hem de tijd.”

Waar kenners Doku een gouden toekomst voorspellen, moet de tiener volgens zijn vader David eerst nog maar eens volwassen zien te worden. Daar geeft hij hem overigens alle tijd voor: “Hij wil nog een beetje kind blijven, en dat moet ook. Hij zit thuis de hele tijd op zijn PlayStation te spelen, op zijn gsm te scrollen of muziek in z’n oortjes af te spelen, maar daar is niks mis mee. Zolang hij zijn huishoudelijke taken maar doet. Net als zijn oudere broer en zijn twee jongere zussen moet hij zijn ouders wat helpen, hè. Een keer de afwas doen of de tafel afruimen”, zegt vader Doku, woonachtig in Antwerpen, in de Belgische media. Doku woont nog thuis en dat zal voorlopig zo blijven, tenzij er een transfer op komst is. Een dergelijk scenario wil Doku senior namelijk niet uitsluiten. “Hij voelt zich prima bij Anderlecht, maar dat kan je nooit uitsluiten.”

Ook vanuit Spanje worden zijn verrichtingen nauwlettend gevolgd. Mundo Deportivo schreef eerder dit jaar een uitgebreide analyse over hem. “Doku heeft elektriciteit in zijn spel. Hij is snel en technischvaardig, waardoor hij zo succesvol is in zijn dribbels. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij met zijn zeventien jaar al een vaste waarde is in het elftal van Anderlecht”, zo klonk het lovend. De Spaanse krant omschreef hem als ‘de nieuwe Mané’. “Het valt nog maar te bezien hoe lang Anderlecht hem kan houden, verschillende Europese topclubs hebben zijn naam op de lijst staan. Eén daarvan is Liverpool. Vandaag de dag heeft hij er misschien geen plaats gezien het aanvallende potentieel in de selectie van Jürgen Klopp. Maar over drie à vier jaar zien we hem misschien schitteren op Anfield.” Doku ligt tot medio 2022 vast in Brussel en vertegenwoordigde voor de coronacrisis een marktwaarde van tien miljoen euro. Dat bedrag is door Transfermarkt inmiddels bijgesteld naar negen miljoen.