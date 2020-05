Afellay komt terug op sneer naar Ajax: ‘Ik zou het niet nog een keer doen’

Ibrahim Afellay vierde in zijn beginperiode bij PSV vier kampioenschappen, welke tussen 2005 en 2008 werden behaald. De middenvelder, die woensdag te horen kreeg dat de Eindhovense club niet met hem doorgaat, liet destijds tijdens de festiviteiten duidelijk merken dat Ajax had misgegrepen in de titelstrijd. ‘Vier keer, Amsterdam!’, zo riep de routinier na het door PSV in 2008 behaalde kampioenschap, terwijl hij ondertussen de kampioensschaal toonde.

"Dat had niets met bescheidenheid te maken", zegt Afellay jaren later in een terugblik met PSV TV. "Het was eigenlijk een beetje grappig bedoeld, maar het is een beetje uit de hand gelopen. De meeste mensen die mij kennen weten wel hoe ik dat bedoelde." Volgens presentator Jeroen Toet was het ‘met een knipoog’ bedoeld, wat Afellay vervolgens onderschrijft. "Ja, inderdaad. Maar goed, ik zou het nu niet nog een keer doen."

Afellay benadrukt nog eens hoe bijzonder de eerste jaren als speler van PSV waren. "Het zal niet vaak meer gebeuren dat er vier keer op rij een landstitel wordt gewonnen", aldus de inmiddels 34-jarige middenvelder. "Het was zo'n bijzondere, mooie groep met een goede mix van buitenlandse jongens, veel ervaring en ook jonge spelers. Het was een familie, dat durf ik zeker wel te zeggen." Op topniveau presteren stond altijd op plaats een, weet Afellay zich te herinneren. "En als het om het ‘echie’ ging, kon die knop ook omgezet worden."

Toen Afellay zich voor de eerste keer moest melden voor een training van de A-selectie van PSV, dacht hij dat het om een fout ging. "In die tijd was het niet normaal dat een jeugdspeler met het eerste elftal meetrainde. Het is nu heel anders, maar dat was toen een bijzonder moment. Dan merk je wel dat je in de grote mannenwereld terechtkomt." Afellay kreeg gelijk te maken met enkele illustere namen. "Arjen Robben, Mateja Kezman, Mark van Bommel, Phillip Cocu. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het waren allemaal internationals, dus het was echt aanpoten." De spelmaker vertrok in 2011 naar Barcelona. Via Schalke 04, Olympiacos en Stoke City kwam hij vorig jaar terug bij PSV. Het is nog niet bekend waar Afellay zijn loopbaan voortzet.