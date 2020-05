Ziyech zorgde voor ‘ongeloof’ bij Ajax: ‘Dat zeiden we ook tegen elkaar’

Hakim Ziyech verkast deze zomer van Ajax naar Chelsea. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt en geldt nu als een van de smaakmakers van de Eredivisie. Siem de Jong en Youness Mokhtar, voormalig teamgenoten van de Marokkaans international bij respectievelijk Ajax en FC Twente, verwachten dat Ziyech zal slagen bij de Londenaren als de creatieveling juist wordt gebruikt door manager Frank Lampard.

De Jong haalt in gesprek met Football London de met 0-3 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Valencia in oktober aan om de klasse van Ziyech te illustreren. De aanvallende middenvelder van FC Cincinnati zat 'vol ongeloof' op de bank toen Ziyech met een prachtig afstandsschot de 0-1 maakte. "Zulke goals en acties zijn echt bijzonder, dat zeiden we ook tegen elkaar op de bank tijdens die Champions League-wedstrijden", aldus De Jong.

"Dat maakt hem speciaal als je hem afzet tegen andere spelers. Ik denk dat iedereen wel kan zien dat hij van een andere kwaliteit is. Ik denk dat Erik ten Hag (trainer, red.) hem veel vertrouwen gaf en Ziyech heeft dat vertrouwen niet geschonden. Soms speelde hij op de vleugel, soms als nummer tien. Op beide posities vond hij altijd wel de ruimte om zijn passing en dribbels te tonen. De trainer heeft hem in verschillende wedstrijden en in verschillende omstandigheden goed gebruikt."

De Jong erkent dat Ziyech veel risico in zijn spel legt. "Maar hij creëert ook heel veel kansen", benadrukt de routinier. "Hij maakt veel dribbels en scoort veel. Dat heb je ook in de wedstrijden in de Champions League dit jaar kunnen zien. Ook vorig jaar natuurlijk, maar toen waren heel veel spelers erg goed. Dit jaar stak hij er echt bovenuit", besluit De Jong zijn relaas.

Mokhtar is eveneens enthousiast over de bijdrage die Ziyech kan leveren bij Chelsea. "Hij heeft de eigenschappen om aanvoerder te zijn. Hij is een leider", stelt Mokhtar vast. "Als het niet lekker loopt, probeert hij de leiding te nemen. Je moet wel zijn vertrouwen winnen. Als je eerlijk tegen hem bent, zal hij alles voor je geven. Hij wil gewoon dat je de waarheid vertelt. Als je iets vertelt over hem dat niet klopt, zal hij dat blijven herinneren. Hij is niet iemand die dingen snel vergeet. Als je eerlijk met hem bent, zul je zien dat hij een ontzettend aardige gast is."

De aanvaller van Columbus Crew SC benadrukt dat men bij Chelsea ook de grappige kant van Ziyech kunnen gaan zien. "Hij houdt van grappen en pranks", vertelt Mokhtar. "Hij stopt bijvoorbeeld vaseline in je schoenen of smeert het op de klink van je kluisje in de kleedkamer. Of hij doet water in je kluisje, zodat je nat wordt als je 'm open doet. Dat soort grappige dingen."