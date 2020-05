Premier League-clubs kiezen definitief datum voor hervatten van seizoen

Met het zogeheten ‘Project Restart’ werkt de Premier League toe naar de hervatting van het seizoen 2019/20 en volgens verschillende Engelse media zullen de eerste wedstrijden op 17 juni plaatsvinden. Manchester City treft die dag Arsenal, terwijl Aston Villa het opneemt tegen Sheffield United. Het betreft inhaalwedstrijden. Een meerderheid van de clubs is donderdag tot dit besluit gekomen op een vergadering van alle aandeelhouders, zo klinkt het. De overige clubs hervatten op 19 en 20 juni. De jaargang zou dan op 1 augustus moeten zijn afgerond.

De vergadering van alle clubs in de Premier League clubs is nog steeds bezig, maar over de hervatting lijkt dus al een akkoord te zijn gesloten. De spelers op het hoogste niveau in Engeland hebben dus nog circa drie weken om zich gereed te maken voor de eerste duels sinds de stillegging in maart. De Engelse clubs mogen in het kader van 'Project Restart' alweer voorzichtig contact maken op trainingen, zo werd woensdag wereldkundig gemaakt. De strikte regels omtrent de coronacrisis gelden echter nog steeds.

Over de invulling van het resterende speelschema in de Premier League moet nog een definitieve beslissing worden genomen. Er staan nog negen speelronden en dus twee inhaalwedstrijden op het programma. Koploper Liverpool heeft een voorsprong van 25 punten op nummer twee Manchester City en twee zeges volstaan voor the Reds om de eerste landstitel sinds 1990 in de wacht te slepen. Er is lang gediscussieerd over het eventueel definitief stilleggen van de competitie, zoals in Nederland is gebeurd. Het afmaken van het seizoen geniet echter de voorkeur.

De Premier League-clubs trainen in de meeste gevallen in groepjes van vijf. Newcastle United toonde donderdagochtend foto's van spelers die op deze manier bezig waren aan een oefensessie op trainingscomplex Darsley Park. Alle betrokken, dus ook stafleden, zullen voorlopig tweemaal per week worden getest op het coronavirus. In de afgelopen weken zijn bij onder meer Watford en Burnley besmettingsgevallen geconstateerd.