Ajax noteert waarde van 432 miljoen euro; Europese top blijft onbereikbaar

Op de lijst van meest waardevolle clubs bezet Ajax momenteel de 23ste plaats, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesbedrijf KPMG. In totaal werden de 32 belangrijkste clubs uit Europa onder de loep genomen door het bedrijf. Ajax vertegenwoordigt anno 2020 een waarde van 432 miljoen euro, al is dat niet voldoende voor de Amsterdamse club om de top twintig binnen te sluipen.

Vorig jaar werd met een waarde van 315 miljoen euro nog de 27ste positie genoteerd. Ajax heeft in een jaar tijd een groei doorgemaakt van 37 procent. Mede door de successen in de Champions League in het seizoen 2018/19, toen het elftal van trainer Erik ten Hag tot de halve finale reikte, ligt de waarde nu een stuk hoger. De verwachting is echter wel dat de waardes zullen dalen, daar de coronacrisis nog steeds van invloed is op de ontwikkelingen in de voetbalwereld en grote transfers wellicht uitblijven.

De ranglijst wordt net als in 2019 aangevoerd door Real Madrid, dat 3,478 miljard euro waard is, al ligt het meetpunt wel voor de uitbraak van het coronavirus in Europa. Een jaar geleden lag de waarde van De Koninklijke nog op 3,244 miljard euro. Manchester United (3,342 miljard euro), Barcelona (3,193 miljard euro) en Bayern München (2,878 miljard euro) maken de top vier van KPMG compleet. Naast Ajax zijn er geen Nederlandse clubs door KMPG beoordeeld.

KPMG gebruikt vijf indicatoren bij de waardebepaling van de 32 belangrijkste Europese clubs. Naast omzet wordt er gekeken naar de salariskosten, brutowinst, waarde van de spelersselectie, het aantal volgers op de verschillende social media-kanalen en de bezettingsgraad van het stadion. Het accountants- en adviesbedrijf bracht eerder deze maand al naar buiten dat de marktwaarde van de Ajax-selectie was gedaald naar een totaalbedrag van 330 miljoen euro, ten opzichte van de 422 miljoen euro in februari.