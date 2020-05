‘Daar de finale spelen is heel reëel, waarom kijkt de KNVB daar dan niet naar?’

FC Utrecht blijft zoeken naar mogelijkheden om de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord alsnog te laten spelen, om zo een ticket voor Europees voetbal te veroveren. De voetbalbond van Bonaire vindt het eenmalig verplaatsen van de eindstrijd naar het eiland een ‘uitstekend idee’ van de bekerfinalist uit de Domstad. De beleidsbepalers van FC Utrecht hebben een mogelijk scenario neergelegd bij de UEFA. Donderdag of vrijdag wordt waarschijnlijk een definitief besluit genomen, zo klinkt het.

"Het is heel serieus, want de gezaghebber, de gedeputeerde voor sport en de voorzitter van de voetbalbond op Bonaire hebben dit idee omarmd", verklaart Jeroen Bedeaux, die FC Utrecht als advocaat bijstaat, in een reactie aan NU.nl. "Ze zullen vandaag of morgen officieel melden dat ze de finale kunnen organiseren en dat hun accommodatie voldoet aan de regelgeving." Ook aan het vervoeren van de beide supportersscharen is al gedacht. "Volgens mij heeft Corendon al aangegeven dat zij de vluchten kunnen organiseren."

Collega-advocaat Frans de Weger opperde eerder deze week Duitsland al als extra optie voor de bekerfinale, naast Bonaire. Groen licht van de KNVB is echter cruciaal in de besluitvorming. "Het kan als de KNVB toestemming geeft. We hebben de suggestie bij de UEFA neergelegd en daar zal op enig moment antwoord op komen", verduidelijkt Bedaux. "Het gaat ons erom dat de UEFA de bonden heeft gevraagd om alle mogelijke opties te bekijken om wedstrijden door te laten gaan en dat dat ook in alle landen om ons heen gebeurt. Een finale op Bonaire is wat ons betreft heel reëel. Waarom is daar dan niet naar gekeken door de KNVB?" FC Utrecht denkt rond 17 juni uitsluitsel te krijgen van de UEFA.

Bedeaux denkt dat Bonaire prima in staat is om de finale te organiseren in Stadion Kralendijk, dat plaats biedt aan 3.000 bezoekers. "Ze zullen laten zien dat het daadwerkelijk een optie is en dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de wet- en regelgeving en het coronavirus." Op Bonaire zijn pas twee gevallen van besmetting met het coronavirus bekend. Mocht de finale van de TOTO KNVB Beker daadwerkelijk op het eiland worden afgewerkt, dan gebeurt dat op 7.774 kilometer afstand van De Kuip, waar FC Utrecht en Feyenoord op 19 april zouden hebben gespeeld.

Ludwig Balentin, voorzitter van de voetbalbond op Bonaire ziet de komst van FC Utrecht en Feyenoord wel zitten, al is een definitieve datum nog niet bekendgemaakt. "Het zou een enorme boost zijn voor de sport op het eiland. Ik heb geen reden om daar 'nee' tegen te zeggen. Ik word hier echt zeer vrolijk van. Als de finale hier gespeeld zou worden, dan is dat echt een droom", zei de bestuurder onlangs tegen dagblad Amigoe.