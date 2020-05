‘Als Real Madrid bovenaan had gestaan, was het seizoen definitief stilgelegd’

Barcelona begint medio juni als koploper aan de hervatting in LaLiga, mits de coronacrisis niet voor nieuwe ontwikkelingen zorgt. Bij de stillegging van de Spaanse competitie in maart had de Catalaanse grootmacht twee punten voorsprong op nummer twee Real Madrid: 58 om 56 punten. De titelstrijd is derhalve nog lang niet beslist. Joan Gaspart, voormalig voorzitter van Barcelona, weet zeker dat het seizoen definitief was stilgelegd als Real de huidige lijstaanvoerder zou zijn geweest.

"Als Real bovenaan had gestaan bij het stopzetten van de competitie, dan was het seizoen definitief stilgelegd", stelt Gaspart, die tussen 2000 en 2003 de scepter zwaaide in het Camp Nou, in een forum van Tertulia del 10 del Barça. In La Liga staan nog elf speelronden op het programma. Barcelona en Real komen elkaar niet meer tegen in competitieverband. De Catalanen moeten onder meer nog tegen Atlético Madrid, terwijl Real moet zien af te rekenen met het voor de coronacrisis goed presterende Real Sociedad.

De uitspraak van Gaspart over Real komt een week na een opmerkelijke onthulling van voormalig scheidsrechter Eduardo Iturralde González. Hij kreeg in El Larguero de vraag hoeveel arbiters in Spanje voor Real zijn en hoeveel voor Barcelona. "Ik denk dat de verhouding 90-10 procent is. Of Barcelona het nou leuk vindt of niet, zeventig procent van de Spaanse bevolking, Catalonië niet meegerekend, heeft een voorkeur voor Real."

Gaspart laat tevens zijn licht schijnen over het aankoopbeleid van Barcelona, dat volgens de oud-bestuurder er alles aan moet doen om Neymar terug te halen. De Braziliaanse aanvaller vertrok in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Geruchten over een mogelijke terugkeer doen al langer de ronde in de Spaanse media. "Ik zou het geweldig vinden om hem weer in het shirt van Barcelona te zien spelen", spreekt Gaspart zijn hoop uit. Ik denk dat hij nog steeds van grote waarde kan zijn. De kleine lettertjes in het contract, daarvan ben ik echter niet op de hoogte. Ik vergeef wat nodig is om hem terug te krijgen. Neymar moet gewoon weer voor Barcelona spelen."

Onder meer Mundo Deportivo wist onlangs te melden dat Neymar dolgraag wil terugkeren bij Barcelona, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022 bij PSG. Lionel Messi gaf langer geleden al te kennen graag weer te willen samenspelen met Neymar. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het echter maar de vraag of Barcelona een flink bedrag op tafel wil leggen. Door de huidige financiële moeten waarschijnlijk eerst spelers verkocht worden, voordat de Catalaanse grootmacht de transfermarkt opgaat.