Uitgelekt shirt Arsenal wekt verbijstering: ‘Dit draagt Dexter na een moord’

Footy Headlines komt de laatste weken vaak met onthullingen van de nieuwste shirts van topclubs voor volgend seizoen. Donderdag maakt de site melding van de nieuwe tenues van Arsenal. Het thuisshirt van the Gunners valt redelijk in de smaak bij de fans, maar het uitshirt wekt vooral verbazing, zo blijkt uit de reacties op internet.

Volgens veel fans lijkt het net alsof het witte uitshirt, geproduceerd door Adidas, vol zit met bloedsporen. "Het lijkt net alsof iemand vermoord is tijdens de fotoshoot", schrijft een fan op Twitter. "Net terug van een shift uit het slachthuis", grapt een andere supporter. "Ah, we halen inspiratie uit gebruikte tampons zie ik", zo klinkt een ander commentaar.

#AFC Breaking | @Footy_Headlines can today give us a detailed look at what they strongly expect the Arsenal 2020/21 Away Shirt to look like. pic.twitter.com/1fznoclXOF — Chris Davison (@cdavison_afc) May 28, 2020

Anderen schrijven dat het shirt vooral in de smaak zou vallen bij Dexter, de hoofdpersonage van de gelijknamige tv-serie die zowel forensisch onderzoeker als seriemoordenaar is. "Dit zou Dexter dragen na een van zijn moorden", aldus een volger op Twitter. "De ontwerper van dit shirt is vast een groot fan van Dexter", zo voegt een ander toe.

Het thuisshirt van the Gunners voor het seizoen 2020/21 wordt wel goed ontvangen op internet. Het rood in het tricot is donkerder dan voorheen. De sokken blijven naar verwachting hetzelfde, terwijl het broekje waarschijnlijk wit blijft.