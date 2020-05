Ali Dursun verbaasd na wild Frenkie de Jong-gerucht: ‘Complete onzin’

Ali Dursun, zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, is zeer verbaasd door berichtgeving in de Italiaanse media. Volgens de Italiaanse journalist Paolo Paganini zou de belangenbehartiger de middenvelder van Barcelona hebben aangeboden bij Juventus, Bayern München en Liverpool. De reden zou zijn dat het niet zou klikken tussen De Jong en Lionel Messi. “Complete onzin”, laat Dursun in een korte reactie weten aan De Telegraaf.

De Jong is bezig aan zijn eerste seizoen in LaLiga en mag zich vaste basisspeler noemen in het Camp Nou. De Oranje-international werd voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro overgenomen van Ajax. Op het veld lijkt hij een goede klik te hebben met Messi, maar volgens Paganini zou dit niet het geval zijn. Om die reden zou De Jong zijn aangeboden bij andere Europese topclubs. Navraag van De Telegraaf leert dat dit niet klopt. De bewering van Paganini wordt door Dursun als 'onzin' bestempeld.

Buongiorno. Per chiudere la vicenda #Dejong. Gli agenti hanno sondato vari club tra cui #Juventus #BayerMonaco e #Liverpool in un’ipotesi di prestito non di cessione. Il #Barcellona a oggi,mi dicono, lo vuole tenere ma i rapporti con Messi restano freddi. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 28, 2020

Zaakwaarnemer Ali Dursun valt van verbazing in verbazing. Nu zou hij volgens een Italiaanse journalist Frenkie de Jong hebben aangeboden bij #Juventus #Bayern en #Liverpool omdat het niet zou klikken tussen de oud-#Ajax-speler en Messi. ,,Complete onzin”, aldus Dursun. — Mike Verweij (@MikeVerweij) May 28, 2020

De Jong lijkt een belangrijke rol te gaan vervullen in de sportieve toekomst van Barcelona. Jack van Gelder vertelde maandag in Paniekvoetbal van Ziggo Sport dat de club wil gaan doorselecteren. “Het verhaal gaat ook dat gevraagd is aan Frenkie de Jong om na te denken over versterkingen. Die kwam onder meer met André Onana, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt." Volgens berichtgeving van Marca mogen Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Neto, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé, Moussa Wagué en Júnior Firpo sowieso uitzien naar een andere werkgever deze zomer.