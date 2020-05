‘Toen ze dat bedrag boden voor Bale zeiden we gelijk: ’Geen schijn van kans‘’

Gareth Bale maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Southampton, waardoor de middenvelder annex aanvaller al snel op de radar verscheen van verschillende Engelse topclubs. Toenmalig manager Sir Alex Ferguson deed er alles aan om de international van Wales naar Manchester United te halen, maar het bod van the Red Devils werd door Southampton resoluut van tafel geveegd.

George Burley, tussen 2005 en 2008 als manager verbonden aan Southampton, liet Bale debuteren in de hoofdmacht. "Manchester United had interesse in hem", zo blikt de voormalig coach van the Saints terug in een interview met The Athletic. "Ik weet nog dat ik in een hotel had afgesproken met Sir Alex en zijn uitvoerend directeur." De onderhandelingen liepen echter al snel vast. "We hadden toen net Theo Walcott al verkocht voor dertien miljoen euro (aan Arsenal in 2006, red.) en Manchester United bood slechts vier of vijf miljoen euro. We zeiden toen gelijk: ‘Geen schijn van kans’."

Volgens Burley was Manchester United niet geheel overtuigd van de kwaliteiten van de nog piepjonge Bale. "Ik denk dat er twijfels waren over het verdedigende aspect van zijn spel. Daar werkten we bij Southampton hard aan en we hadden ook het idee dat het wel goed zou komen." Bale werd uiteindelijk ruim een jaar later, in 2007, verkocht aan Tottenham Hotspur. Sir Alex Ferguson probeerde destijds opnieuw om de Welshman naar Manchester United te halen, maar slaagde daar opnieuw niet in. Real Madrid wist Bale in 2013 voor honderd miljoen euro naar Spanje te halen.

Burley wist al snel dat Bale de potentie had om uit te groeien tot een speler van wereldklasse. "Toen ik net was aangesteld door Southampton had iedereen het altijd over Walcott. Bale echter liet ook al veelbelovende dingen zien, zijn kwaliteiten stonden buiten kijf. Ik vond het een voorrecht om met zo’n jonge speler te mogen spelen. Van de jonge spelers bij Southampton was hij degene die duidelijk het meeste opviel." Burley had een rotsvast vertrouwen in Bale, die als linksback zijn eerste stappen in het betaald voetbal zette. "Ik heb zelf ook als aanvallende back gespeeld, dus genoot ik enorm van zijn spel."