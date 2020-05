PSV eert Afellay op symbolische wijze: ‘Dit is wel echt bijzonder’

PSV maakte woensdag bekend dat er afscheid genomen gaat worden van Ibrahim Afellay. Trainer Roger Schmidt heeft de middenvelder volgend seizoen niet meer nodig en dus scheiden de wegen tussen beide partijen. De Eindhovenaren nemen op eervolle wijze afscheid van de 34-jarige routinier, want de club heeft bekendgemaakt dat een kleedkamer naar hem vernoemd wordt.

Een van de kleedkamers op het trainingscomplex van PSV draagt vanaf heden de naam van de 53-voudig Oranje-international. De spelers van PSV Onder-18 gaan zich omkleden in de kleedkamer van Afellay. “Dit is wel echt bijzonder”, reageert Afellay op het gebaar van PSV. “Het is mooi symbolisch om de kleedkamer van Onder-18 te vernoemen naar een van de meest succesvolle jongens van onze academie. Dit is een gebaar naar jou, als dank voor bewezen mooie voetbalmomenten”, vertelt Ernest Faber, die terugkeert als hoofd jeugdopleiding. “Het zijn warme herinneringen. Voor de jeugd is dit een voorbeeld om hetzelfde traject aan te gaan en vooral te investeren in jezelf.”

In gesprek met PSV TV zegt Afellay dat het niet als een grote verrassing kwam toen hij te horen kreeg dat er geen toekomst meer voor hem in Eindhoven is. “Er wordt een nieuwe trainer aangesteld en die neemt de selectie door. Mij is door technisch directeur John de Jong verteld dat de nieuwe trainer geen beroep op mij zal doen. Dat was een kort maar duidelijk verhaal.” Een verdere uitleg kreeg Afellay niet. “Ik heb daar ook niet naar gevraagd. Het is de keuze van de trainer en die heb je gewoon te respecteren. Ik heb verder een goed en fijn gesprek gehad met John en Toon (Gerbrands, algemeen directeur, red.). Het is in goede harmonie gegaan.”