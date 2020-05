Kulusevski verklapt bijzondere reden achter rugnummer 44 en wijst naar Belg

Dejan Kulusevski speelt bij Parma met rugnummer 44 en dat doet hij om een speciale reden. De twintigjarige Zweed heeft voor dat nummer gekozen vanwege zijn bewondering voor Adnan Januzaj. Kulusevski zag de Belgische aanvaller debuteren bij Manchester United en was zo onder de indruk van het toenmalige toptalent, dat hij ervoor koos om met zijn rugnummer te gaan spelen.

Kulusevski werd in 2016 ingelijfd door Atalanta en vertrok in de zomer van vorig jaar op huurbasis naar Parma. Het duurde niet lang voordat hij zichzelf in de kijker speelde en het was Juventus dat hem voor 35 miljoen euro kocht. De Zweedse buitenspeler maakt het seizoen af bij Parma en blijft zijn goals en assists afleveren met nummer 44 op zijn rug. “Ik weet nog goed dat ik in Zweden was en het debuut van Januzaj bij Manchester United zag”, vertelt hij tegenover Sky Italia.

“Hij kwam het veld op met een indrukwekkende persoonlijkheid, ook al was het pas zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Ik zei tegen mijn vader dat ik ook zo wilde zijn. Ik wilde op die manier spelen. Ik raakte gehecht aan dat nummer, las er wat dingen over en raakte verliefd”, aldus de Juventus-aankoop over de 25-jarige aanvaller die tegenwoordig het shirt draagt van Real Sociedad. Kulusevski heeft veel oog voor Belgische voetballers, want hij heeft ook Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne hoog zitten.

“Hij behoort tot de vijf beste spelers ter wereld. Ik bestudeer hem veel, want ik vind hem een fenomenale speler”, vervolgt de twintigjarige aanvaller, die net zo goed als de Belgisch international hoopt te worden. “Ik kijk veel naar voetbalwedstrijden, omdat ik veel van mijn collega’s kan leren.” Kulusevski sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Juventus, de club waar hij tot medio 2024 een contract heeft getekend.