‘Juventus klopt aan bij Chelsea en biedt Pjanic aan voor ruildeal’

Juventus en Chelsea zijn in gesprek over een ruildeal, zo verzekert The Guardian donderdag. Volgens het Britse dagblad heeft de Italiaanse grootmacht de pijlen gericht op Jorginho. Juve-trainer Maurizio Sarri werkte eerder al samen met geboren Braziliaan bij Napoli en Chelsea, en wil de middenvelder nu naar Turijn halen. La Vecchia Signora is bereid om Miralem Pjanic op te offeren en in te zetten als ruilmiddel.

De club uit de Serie A lijkt de komende transferperiode hoe dan ook afscheid te gaan nemen van Pjanic, wiens contract nog doorloopt tot aan de zomer van 2023. De dertigjarige middenvelder speelt sinds 2016 in Turijn en staat in de belangstelling van diverse Europese topclubs. Barcelona zou hem graag naar het Camp Nou willen halen. Juventus dacht aan een ruildeal met Arthur, maar de Braziliaan wil niet weg uit Catalonië. Paris Saint-Germain heeft ook interesse, daar sportief directeur Leonardo een groot bewonderaar van Pjanic is.

Nadat Arthur aangaf niets te zien in een transer naar Juventus, is de Italiaanse grootmacht in gesprek gegaan met Chelsea met als doel om Jorginho over te nemen. De 22-voudig Italiaans international werd door Sarri meegenomen van Napoli naar Chelsea. Na een moeizaam eerste seizoen, mag de 28-jarige middenvelder zich intussen een van de dragende krachten noemen in het team van manager Frank Lampard. Jorginho heeft net als Pjanic een contract tot medio 2023.