Real Madrid wil Ödegaard betrekken in ruildeal

In de zoektocht naar een opvolger voor Kepa Arrizabalaga is Chelsea uitgekomen bij Roman Bürki van Borussia Dortmund. De Zwitserse sluitpost moet the Blues, die eerder werden gelinkt aan Ajax-doelman André Onana, zeventien miljoen euro kosten. (The Sun)