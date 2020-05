Deeney doet heftige onthulling: ‘Ik zag reacties waarin mensen dat schreven'

Troy Deeney sprak zich vorige week uit tegen een snelle hervatting van de Premier League. Het zoontje van de 31-jarige spits van Watford heeft ademhalingsproblemen en om die reden is hij voorlopig niet van plan om de trainingen te hervatten. De stellige uitspraken van Deeney in de podcast Talk to Talk hebben tot een reeks heftige reacties aan zijn adres geleid, zo vertelt hij in gesprek met CNN.

“Ik zag enkele reacties waarin mensen schreven: ‘Ik hoop dat je zoon het coronavirus krijgt’. Dat is het moeilijkste voor mij. Als je daarop reageert, denken mensen: ah, we hebben hem. En dan blijven ze doorgaan”, geeft Deeney te kennen. Ook Danny Rose sprak zich eerder in felle bewoordingen uit tegen het zogenaamde ‘Project Restart’. “In een tijd waarin het over onze mentale gesteldheid gaat, zegt iedereen: ‘Zeg het, zeg het, zeg het alsjeblieft. Danny Rose en ik spraken ons uit en worden daarvoor afgemaakt.”

“Mensen zien dat en denken: wow. Niet alleen wij krijgen berichten, maar ook mijn vrouw. Als je op straat loopt, zeggen mensen: ‘Ik ben op mijn werk, jij moet ook terug naar je werk’”, gaat de spits van Watford verder. Volgens Sky Sports zou hij er na een gesprek met een afgevaardigde van de regering voor openstaan om de training te hervatten. “Ik heb veel berichten gekregen van mensen die me steunden, van mensen waarvan ik niet eens wist dat ze mijn nummer hadden. Dat waren zeker spelers van grotere clubs en dat laat zien dat ik iets goed doe, want ik ben maar de kleine oude Troy van Watford en iedereen lijkt te luisteren naar wat ik zeg.”

“Mijn zorgen waren puur vanwege mijn zoon. Ik moest meer vragen beantwoord hebben en in eerste instantie konden ze dat niet doen. Iedereen waardeert wat de Premier League nu probeert, er wordt goed gecommuniceerd”, zegt Deeney. “De integriteit van dit seizoen is toch al verloren. Het spijt me voor Liverpool, ze verdienen het kampioenschap. Maar dit seizoen zal verpest blijven door de coronacrisis. Het gaat niet het seizoen worden waarin Liverpool voor het eerst in dertig jaar weer het beste team van Engeland was. Het is als het lopen van een marathon. Je loopt de helft, stopt dan voor twee maanden en sprint het laatste stuk om te zeggen: ‘Ah, ik heb een goede tijd gelopen’.”