Jean-Paul Boëtius verwacht bosje bloemen van Timo Werner bij toptransfer

FSV Mainz 05 ging afgelopen zondag hard onderuit tegen RB Leipzig. Nadat de uitwedstrijd eerder dit seizoen met 8-0 werd verloren, ging Mainz op eigen veld met 0-5 onderuit. Net als in de eerdere ontmoeting deze jaargang was Timo Werner de grote man. De Duitse spits maakte in de twee confrontaties met Mainz in totaal zes doelpunten en daarbij leverde hij ook nog eens drie assists. “Mocht Werner naar Barcelona of iets dergelijks gaan, dan mag hij Mainz nog wel een bosje bloemen sturen”, aldus Mainz-aanvaller Jean-Paul Boëtius.

Werner, die in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool staat, bracht zijn totaal aantal doelpunten zondag op 24. De Nederlandse verdedigers Jeffrey Bruma en Jeremiah St. Juste hadden hun handen vol aan de Duits international. “Die statistieken tegen ons, onvoorstelbaar”, aldus Boëtius in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Zover hadden we het natuurlijk nooit mogen laten komen. Maar Leipzig is een machine, iedereen ziet nu dat de Bundesliga een paar geweldige elftallen heeft. Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Red Bull Leipzig. Geloof me, die kunnen echt wat, hoor.”

Bekijk hier de samenvatting van FSV Mainz - RB Leipzig 0-5

Mainz speelde woensdagavond met 1-1 gelijk tegen Union Berlin en staat nu op de vijftiende plaats. Boëtius en zijn ploeggenoten moeten nog vol aan de bak in de strijd tegen degradatie. “Als wij erin blijven, is het goed. In Nederland is de strijd om promotie en degradatie beslist achter een bureau. Als ze dat hier hadden gedaan, dan waren wij nu al veilig geweest”, vertelt de ex-speler van Feyenoord. “Toch heb ik het liever zo. We zullen moeten knokken en we weten dat we in het restant ook nog naar Dortmund en Leverkusen moeten. Dat is zwaar, al zijn uitwedstrijden nu anders dan voor de coronacrisis.”

Boëtius vindt het vreemd om in lege stadions te spelen, nu er door de coronacrisis geen publiek is toegestaan. “Normaal voel je weerstand, nu is het muisstil. We bleven gewoon voetballen en kwamen toch nog op gelijke hoogte. Je beleeft het anders. Ook het juichen, je moet heel erg nadenken met wat je doet. Elkaar omhelzen mag niet. In de hekken hangen ook niet, maar dat is ook zinloos, want er zit niemand”, vertelt hij. Spelers die tijdens een wedstrijd gewisseld worden moeten direct een mondkapje op. “Weet je, als dit nodig is om het seizoen uit te spelen, dan doe je dat gewoon. We geven de mensen in Duitsland weer iets leuks, denk ik. Iedereen kijkt voetbal, dat heeft wel iets.”

Mainz heeft in het restant van de competitie een zwaar programma. Zo komt het onder meer Borussia Dortmund tegen, de club waar Erling Haaland diepe indruk maakt. “Wat een speler, hè? Ik weet nog dat Feyenoord in de voorbereiding op dit seizoen tegen Red Bull Salzburg speelde, waar Haaland toen nog speelde. Hij klopte Lutsharel Geertruida een paar keer in die oefenwedstrijd. Lutsie kreeg toen veel kritiek na die wedstrijd. Misschien moeten de mensen nog eens sorry tegen hem zeggen, want Haaland maakt alle verdedigers gek. Mooi hè, we praten weer lekker over voetbal en spelers. Daar was iedereen gewoon aan toe.”