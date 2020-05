Van Marwijk: ‘Men zei dat hij van de Grote Vier de Grote Vijf had kunnen maken’

PSV maakte woensdag bekend dat er na één seizoen al een einde komt aan de terugkeer van Ibrahim Afellay. De 34-jarige aanvallende middenvelder keerde vorige zomer terug in Eindhoven en kwam afgelopen seizoen tot slechts vier officiële wedstrijden. Zowel Bert van Marwijk als Khalid Bouhlarouz laat zich in gesprek met De Telegraaf uitermate lovend uit over Afellay.

Van Marwijk, die als bondscoach van Oranje met hem samenwerkte, omschrijft Afellay als ‘een heel plezierige jongen, een zeer getalenteerde speler, een liefhebber’, die ‘op de meest belangrijke momenten in zijn carrière een blessure opliep’. “Er is gezegd dat hij van de Grote Vier (Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben en Rafael van der Vaart, red.) de Grote Vijf had kunnen maken. Dat zullen we nooit weten. Maar in de tijd dat hij topfit was, vond ik hem een zeer begenadigde speler.”

Afellay had een goede verstandhouding met Van Persie. “Daar hebben mensen zich weleens aan gestoord. Ten onrechte. En dat het invloed had op het EK van 2012 is onzin”, zegt Van Marwijk. Bouhlarouz zag Afellay als jonge jongen uitgroeien tot een ‘voetbalmachine’. De oud-verdediger stelt dat de aanvallende middenvelder zijn ‘droom leefde’ in Barcelona, waar hij tussen 2011 en 2015 onder contract stond. “Pep Guardiola zag het helemaal in hem zitten, zijn speeltijd nam toe en hij groeide toe naar de status van twaalfde man.”

“In dat team, met Andres Iniesta, Sergio Busquets en Xavi, is dat allesbehalve iets negatiefs. Het zegt iets dat Xavi een heel goede band met hem had. Erkenning en respect verdien je door op het voetbalveld te laten zien wat je kan”, gaat Bouhlarouz verder. Hij heeft veel ontzag voor de veerkracht van Afellay, die achtereenvolgens voor PSV, Barcelona, Schalke 04, Olympiacos, Stoke City en opnieuw PSV speelde en met de nodige blessures kampte. “Met drie zware knieblessures heeft hij geen engeltje op zijn schouder gehad.”

“Genoeg spelers zouden zeggen ’ik kap ermee’. Er komt heel veel bij kijken om nog te kunnen doen wat hij doet, daarvoor moet je een enorm vertrouwen in je lichaam hebben. Men kan zeggen dat het niet meer is wat het was. Maar het kan áltijd beter en zo zal hij nog steeds denken. Dat begrijp je als je hem zag trainen. Altijd álles ging op honderd procent”, stelt Bouhlarouz, die begrijpt dat Afellay nog een punt achter zijn loopbaan zet. “Hij heeft de kwaliteiten en ervaring nog ergens een rol van betekenis te kunnen spelen.”