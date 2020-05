Karsdorp duidelijk over toekomst bij Feyenoord: ‘Ik heb veel ingeleverd'

Rick Karsdorp werd dit seizoen door Feyenoord gehuurd van AS Roma. Een doorslaand succes werd de terugkeer van de 25-jarige vleugelverdediger in De Kuip niet, want mede door blessureleed bleef zijn aantal optredens dit seizoen beperkt tot 22. In gesprek met de NOS zegt Karsdorp dat de kans heel klein is dat hij volgend seizoen opnieuw in het shirt van Feyenoord actief zal zijn.

“Ik wil er niet veel over zeggen, want ik heb veel ingeleverd om hier te komen. Ik wilde het plezier terugvinden en dat is zeker gelukt. Maar om dat nog een jaar te doen... Tja, dat is wel een verschil”, zo begint Karsdorp. Hij kreeg voorafgaand aan dit seizoen van AS Roma-trainer Paulo Fonseca te horen dat hij mocht vertrekken. “Ik weet niet hoe hij er tegenover staat, ik heb eerder aangegeven dat ik ervoor openstond om terug te gaan. Maar kijk, de coronacrisis heeft veel veranderd. Er komt van alles voorbij. Als AS Roma mij terug wil hebben, zou ik daar vol voor gaan.”

Er wordt gevraagd hoe de situatie er uitziet als AS Roma geen toekomst in hem ziet. “Dan moeten we kijken naar een andere club. Als de clubs er uitkomen en ik ben daar tevreden mee, zou ik openstaan voor Feyenoord. Maar dat is niet het geval, denk ik. Dat heeft niet alleen met geld te maken. Bart Nieuwkoop komt ook terug en dan loop je hen ook in de weg als je nog een jaar verhuurd wordt. Ik denk dat Feyenoord ook met de toekomst bezig is, Lutsharel (Geertruida, red.) is een hele jonge jongen en hij deed het ook goed. Ik denk dat ze daarmee verder zouden moeten gaan.”

“Ik had gehoopt dat ik hier meer wedstrijden zou spelen en dat ik het nog meer kon laten zien, dan was het nog beter geweest”, gaat Karsdorp verder. Door een liesblessure moest hij dit seizoen een behoorlijk aantal wedstrijden missen. “Het is goed geweest dat ik aan mijn lies ben geopereerd, want daar liep ik jaren mee. Ik zal anders binnenkomen bij AS Roma. Toen was hij (trainer Fonseca, red.) duidelijk en nu zal hij dat wellicht ook weer zijn, maar in de voorbereiding ga ik proberen om mezelf te laten zien.”

Karsdorp zegt dit seizoen niets van AS Roma te hebben gehoord. “Dat is vreemd, ja. Ik maak me niet zo snel druk, ik heb nog een tweejarig contract. Het kan ook een signaal zijn dat ze er klaar mee zijn, al heb ik dat niet gehoord. Het kan alle kanten opgaan”, concludeert de verdediger, wiens contract bij AS Roma nog loopt tot medio 2022. Karsdorp besluit door te zeggen dat hij volgend seizoen bij AS Roma hoopt te spelen. Tegelijkertijd stelt hij dat hij na de zomer ‘zeker niet’ voor Feyenoord zal spelen.