Barcelona krijgt duidelijke boodschap: ‘We zijn niet van plan hem te verkopen’

De naam van Lautaro Martínez werd de afgelopen tijd onophoudelijk in verband gebracht met Barcelona. De kans op een transfer van de 22-jarige Argentijnse spits naar Catalonië is echter geslonken door duidelijke uitspraken van Internazionale-directeur Piero Ausilio. Hij laat aan de Italiaanse tak van Sky Sports weten dat het alleen van een transfer komt als Barcelona zijn afkoopclausule van 111 miljoen euro op tafel weet te leggen.

De afgelopen weken werd er door Italiaanse en Spaanse media gesuggereerd over een eventuele ruilovereenkomst. Barcelona wilde in ieder geval een speler in een eventuele deal betrekken, omdat het bedrag van 111 miljoen in de huidige situatie te gortig is voor de Spaanse grootmacht. “De realiteit in de situatie van Martínez is dat er maar één pad naar zijn vertrek bij Internazionale leidt en dat is als zijn afkoopclausule geactiveerd wordt. Het is een clausule waar iedereen van weet, daar kunnen we niet aan ontkomen”, geeft Ausilio te kennen.

“Het is een ingewikkelde clausule, omdat er een deadline bestaat en de eisen heel precies zijn. De clausule verloopt vroeg in juli, dus is niet heel lang van kracht”, verwijst de directeur van Internazionale naar de looptijd van de clausule. Volgens Fabrizio Romano, journalist voor Sky Italia, bestaat de clausule van Martínez van 1 tot 15 juli. Hij stelt dat Barcelona en Internazionale al drie maanden praten over een transfer van de spits, die dit seizoen voor i Nerazzurri voorlopig goed was voor 16 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden.

“Dat is de enige manier hoe we Lautaro Martínez volgend seizoen niet in het shirt van Internazionale zien. We vertrouwen op hem, hij is een belangrijk onderdeel van de club en vergeet niet dat hij nog een tweejarig contract heeft. We hebben geen intenties om hem te verkopen, maar willen onszelf liever versterken”, benadrukt Ausilio. Naast Barcelona werden ook Chelsea en Manchester United genoemd als mogelijke gegadigden voor Martínez. “Er zijn veel clubs die contact hebben opgenomen om over Martínez te praten.”

“Barcelona behoort zeker tot de clubs die contact hebben opgenomen en is het meest vastberaden. We hebben een vriendelijke en hartelijke verstandhouding met hen. Dat zal ik zeker niet betwisten, maar Barcelona weet precies wat onze intenties zijn. Internazionale is niet van plan om Martínez te verkopen. Er is een clausule en dat is de enige optie. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest”, concludeert Ausilio. Internazionale nam Martínez in de zomer van 2018 voor 25 miljoen euro over van het Argentijnse Racing Club.