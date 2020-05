Juventus-speler flaneert in straten Nijmegen; Pierie flirt met carrièreswitch

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Leandro Fernandes, voormalig jeugdspeler van NEC en PSV en het afgelopen seizoen door Juventus verhuurd aan Fortuna Sittard, flaneerde deze week met ontbloot bovenlichaam in de straten van Nijmegen.





Waar ligt de sportieve toekomst van Kik Pierie? De jonge centrumverdediger speelde afgelopen seizoen geen wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax en lijkt aankomende zomer voor een vertrek uit Amsterdam te staan. Mocht de voetbalcarrière van Pierie helemaal niet meer van de grond komen, dan kan hij altijd nog gaan tafeltennissen.





Onlangs zagen we in deze rubriek hoe Lieke Martens en Benjamin van Leer een nieuwe hond toevoegden aan hun huishouden. Martens is overduidelijk dol op het beestje en gaf de trouwe viervoeter woensdag zelfs aandacht tijdens haar training.





Nicolás Tagliafico is eveneens dol op zijn hondje. Woensdag wandelen de twee samen door het Beatrixpark. Paulo Dybala deelde woensdag ook een foto met zijn hond.





Wout Weghorst won dinsdag met VfL Wolfsburg met 1-4 van Bayer Leverkusen. Een dag later genoot de spits met zijn twee kinderen na van die indrukwekkende triomf.





Ook Jan-Arie van der Heijden, Jesse Lingard, Andy Carroll en Casemiro genoten woensdag van de tijd met hun kinderen.





Raheem Sterling kwam in de zon bij van een pittige training. Ook Ander Herrera en Claudio Marchisio genoten van het prachtige weer





Bij Jérôme Boateng was het humeur goed na de 0-1 overwinning die Bayern München dinsdag boekte op titelrivaal Borussia Dortmund. Teamgenoot David Alaba zette zijn jarige zus in het zonnetje op Instagram.