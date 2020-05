Schreuder weet eindelijk af te rekenen met dramatische reeks

Alfred Schreuder is er na zeven wedstrijden eindelijk weer eens in geslaagd om met TSG 1899 Hoffenheim een wedstrijd te winnen. Hoffe versloeg in eigen stadion 1.FC Köln, waar Kingsley Ehizibue in de basiself speelde, met 3-1. Schalke 04 zette zijn dramatisch reeks daarentegen voort met een 2-1 nederlaag tegen degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf. FSV Mainz 05, met Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius, speelde in Berlijn met 1-1 gelijk tegen Union Berlin.

TSG 1899 Hoffenheim - 1.FC Köln 3-1

Het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder was bezig aan een dramatische reeks en had voorafgaand aan de wedstrijd tegen Köln al zeven wedstrijden niet gewonnen. Hoffe heeft in principe nog zicht op een Europees ticket, al moet daarvoor wel een achterstand van drie punten op VfL Wolfsburg worden goedgemaakt. De formatie van Schreuder had in de recente wedstrijden tegen Hertha BSC (0-3 nederlaag) en SC Paderborn (1-1) problemen met scoren, maar tegen Köln werd al na elf minuten spelen het net gevonden. Op aangeven van Jacob Bruun Larsen tekende Christoph Baumgartner voor de openingstreffer. Toen Sebastiaan Bornauw na 26 minuten spelen een rode kaart kreeg, leek de thuisploeg helemaal op rozen te zitten.

Kort voor rust zag Baumgartner nog zijn tweede treffer van de avond geannuleerd worden wegens buitenspel, maar al snel in de tweede helft verdubbelde hij wel de marge. Toen de twintigjarige Oostenrijker twee minuten later als aangever fungeerde bij het doelpunt van Steve Zuber, leek de wedstrijd gespeeld. Doordat Hoffenheim ook met tien man kwam te staan na een tweede gele kaart voor Benjamin Hübner en Florian Kainz de 3-1 aantekende, keerde spanning voor even terug in het duel. Zeker toen Köln een kwartier voor tijd nog een strafschop kreeg. Mark Uth zag zijn penalty echter gekeerd worden door Hoffenheim-doelman Oliver Baumann, waardoor een spannende slotfase uitbleef.

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 2-1

Voor Schalke 04 verloopt de hervatting van de Bundesliga voorlopig dramatisch. De formatie van trainer David Wagner leed voorlopig forse nederlagen tegen Borussia Dortmund (4-0) en FC Augsburg (0-3) en ging woensdagavond op bezoek bij laagvlieger Fortuna Düsseldorf. Schalke scoorde slechts twee keer in de laatste zes wedstrijden, maar brak een kleine tien minuten na rust wel de ban in de Esprit Arena. Bastian Oczipka bediende Weston McKennie, die de eerste Schalke-treffer in 81 dagen tegen de touwen kopte.

In een tijdsbestek van vijf minuten gaf Schalke de wedstrijd vervolgens echter volledig uit handen. Rouwen Hennings tekende tien minuten na de openingstreffer voor de gelijkmaker, waar Schalke-doelman Markus Schubert er niet gelukkig uitzag. Met 68 minuten op de klok bracht Kenan Karaman de 2-1 op het scorebord, een klap die Schalke uiteindelijk niet meer te boven wist te komen. Fortuna Düsseldorf pakte daarmee dure punten in de strijd tegen degradatie en nadert FSV Mainz tot op één punt.

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 1-1

Ondanks de complete oorwassing door RB Leipzig (0-5 verlies) behielden Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius hun basisplaats bij Mainz 05; Jeremiah St. Juste was wel afwezig door een blessure. De bezoekers namen in de dertiende minuut de leiding, toen een lage voorzet van Leandro Barreiro door Bote Baku op de rand van de zestien werd binnen geschoten: 0-1. Een vrije trap van Union-Berlin-aanvaller Marcus Ingvartsen, die doelman Florian Müller verraste in de korte hoek, betekende na ruim een half uur de gelijkmaker: 1-1. De ploeg uit Berlijn moest snel daarna verder met tien man, omdat Robert Andrich voor een oliedomme overtreding zijn tweede gele kaart kreeg. Mainz ging in de tweede helft op zoek naar de winnende treffer, maar het tiental van Union Berlin kwam behoudens een gevaarlijke poging van Jean-Philippe Mateta niet meer in de problemen.

Overige uitslagen:

FC Augsburg - SC Paderborn 0-0