Faillissement van Italiaanse club dreigt door politie-inval in Alblasserdam

De politie is binnengevallen bij het hoofdkantoor van autoverhuurbedrijf Share’ngo. Bij een grootscheepse actie, waardoor verder invallen werden gedaan in Papendrecht, Rotterdam en Sliedrecht, is volgens verschillende media Majd Yousif opgepakt. De arrestatie van vijftigjarige zakenman, die wordt verdacht van witwassen, zorgt voor een grote schok in Italië, daar hij op het punt stond om Serie B-club Livorno over te nemen.

De Telegraaf schrijft dat de politie informatie had dat zogenaamde deelauto’s bij het hoofdkantoor van Share’ngo nooit gebruikt werden. “Uit onderzoek van ConfisQ, het integraal afpakteam van politie, belastingdienst, FIOD en het Openbaar Ministerie, bleek dat de herkomst van de financiering van het bedrijf werd verhuld, er sprake was van ’onverklaarbaar vermogen’ en verdachte transacties, en bovendien wisselden voertuigen van eigenaar zonder zichtbare betalingen”, schrijft de krant.

Share’ngo wilde Nederland veroveren met kenmerkende gele huurauto’s, die in China en Italië al rondreden en voor het eerst in Rotterdam werden geïntroduceerd. Bij het hoofdkantoor in Alblasserdam werden volgens buurtbewoners echter ook ‘peperdure bolides van Lamborghini, McLaren en Rolls-Royce’ naar binnen gereden. “De bekleding was voorzien van plastic beschermhoezen. We hebben er nog weleens naar gevraagd, maar uitleg wat die auto’s daar deden werd nooit gegeven”, zegt een van de buren tegenover De Telegraaf. Deze voertuigen zijn echter niet aangetroffen bij de inval, maar er werden wel 26 andere voertuigen in beslag genomen, waaronder een Mercedes AMG, een Tesla en een Bentley. Verder werd er ook beslag gelegd op ‘dure horloges, administratie en gegevensdragers’.

Naast Yousif, die volgens zijn buren geregeld whisky en sigaren uitdeelde, werd ook zijn 55-jarige partner opgepakt en zij gelden als hoofdverdachten in het politieonderzoek. Verder werden ook een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht opgepakt en zij worden verdacht van medeplichtigheid aan witwassen en wapenbezit. De politie-inval in Alblasserdam beheerst de hele dag het nieuws in Toscane, daar Yousif daar een bekendere naam heeft dan in Nederland. De zakenman stond op het punt om Livorno over te nemen en zijn arrestatie leidt dan ook tot de nodige zorgen in Italië.

Livorno, de hekkensluiter in de Serie B en de werkgever van Sven Braken, kampt met ernstige financiële problemen. Yousif leek voor een bedrag van twee miljoen euro de nieuwe eigenaar van de club te worden. De huidige president Aldo Spinelli vreest een faillissement van Livorno, nu Yousif is opgepakt en de overname lijkt afgeketst. “Ik ben oprecht geshockeerd. Na drie maanden hard te hebben gewerkt, vrees ik dat alles voor niets is geweest. We wachten op meer details, maar dit heeft zeker invloed op de onderhandelingen. We hebben drie maanden verspild, terwijl we in die tijd ook een nieuwe koper hadden kunnen vinden. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat we niet zo kunnen doorgaan”, zegt Spinelli in gesprek met Sky Italia. Livorno speelde deze eeuw drie periodes in de Serie A, maar zakte in 2016 terug naar de Serie C. Sinds 2018 is de club actief in de Serie B, waar de laatste plaats wordt bezet.