Man van 34,9 km/u maakt grote indruk: ‘Hij kan zelfs Mbappé afstoppen’

Lukas Klostermann was woensdagavond met een kopdoelpunt belangrijk voor RB Leipzig tegen Hertha BSC (2-2). De rechtsback maakte de afgelopen zes jaar de ongekende opmars van die Roten Bullen richting de top van de Bundesliga mee, en behield al die tijd zijn basisplek. Trainer Alexander Zorniger, onder wie Klostermann zijn debuutseizoen bij RB Leipzig speelde in 2014, is vooral onder de indruk van de enorme sprintsnelheid van de vleugelverdediger.

Klostermann maakte vorig jaar maart zijn debuut voor Duitsland en heeft inmiddels acht interlands achter zijn naam staan. "Zijn ontwikkeling is heel, heel buitengewoon", zegt Zorniger. "Dankzij zijn snelheid zou hij zelfs Kylian Mbappe kunnen afstoppen." Volgens data van de Bundesliga is de hoogst gemeten sprintsnelheid van Klostermann 34,9 kilometer per uur, terwijl Mbappé volgens de Franse krant Le Figaro maximaal 36 kilometer per uur heeft aangetikt in de sprint. De snelheid van beide spelers ligt dus niet ver uit elkaar.

Zijn sprint is dan ook het belangrijkste wapen van Klostermann, weet zijn ex-coach Zorniger. "Het was toen ik hem trainde al een wapen, en dat is het nog steeds." Zorniger herinnert zich het moment dat Klostermann naar Leipzig kwam. "Toen we hem in 2014 overnamen van VfL Bochum zei Peter Neururer, de trainer daar, dat Lukas al hard op weg was richting het nationale elftal. Toen hij naar ons kwam was zijn techniek nog niet zo goed, dus ik dacht: hij heeft nog een lange weg te gaan tot die Mannschaft. Maar Peter had het geweldig voorzien."

Volgens Zorniger wordt Klostermann in Duitsland onderschat. "Er wordt heel zelden lovend over hem gesproken, maar hij behaalt iedere wedstrijd wel 85 procent van zijn maximale prestatie. Dat is ongelofelijk belangrijk voor een trainer, zeker omdat aanvallers vaak grillig zijn in hun prestaties. Voor Leipzig is het daarom goed dat ze consistente spelers als Lukas, Willi Orban en Dayot Upamecano in het team hebben." Dit seizoen speelde Klostermann 26 competitieduels voor Leipzig, waarin hij 3 keer scoorde.