Timo Werner kan historisch moyenne niet opkrikken tegen invaller Dilrosun

Het is RB Leipzig woensdagavond niet gelukt om optimaal te profiteren van de nederlaag van Borussia Dortmund tegen Bayern München. Die Roten Bullen speelden in eigen stadion met 2-2 gelijk tegen Hertha BSC, waar Javairo Dilrosun als invaller binnen de lijnen kwam. RB Leipzig verkleint de achterstand op nummer twee Borussia Dortmund door de remise naar twee punten, terwijl het gat met koploper Bayern München alweer negen punten bedraagt.

RB Leipzig maakte afgelopen zondag de nodige indruk, door FSV 05 Mainz op eigen veld met 0-5 te verslaan. Met drie doelpunten was Timo Werner de grote man aan de zijde van die Roten Bullen. De spits was voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hertha BSC al betrokken geweest bij 31 doelpunten van RB Leipzig in de Bundesliga: geen enkele speler slaagde er tot dusver in om in deze fase van het seizoen al bij zoveel doelpunten betrokken te zijn. Met de bezoekers uit Berlijn trof RB Leipzig een favoriete opponent, want zes van de zeven onderlinge duels in de Bundesliga eindigden in een zege voor de huidige nummer drie van de ranglijst.

Desondanks kwam Hertha BSC na negen minuten spelen al op voorsprong. Een hoekschop van Marvin Plattenhardt bereikte het hoofd van Marko Grujic, die RB Leipzig-doelman Peter Gulacsi van dichtbij kansloos liet. Een kwartier later leverde een vergelijkbare situatie aan de andere zijde de gelijkmaker op: Christopher Nkunku bediende Lukas Klostermann, die via de paal raak kopte. Het was al de negentiende keer dit seizoen dat RB Leipzig doel trof vanuit een standaardsituatie, wat voorlopig het hoogste aantal van alle Bundesliga-clubs is.

RB Leipzig kwam een kwartier na rust in de problemen, toen Marcel Halstenberg zijn tweede gele kaart ontving. Desondanks kwam de thuisploeg vijf minuten later op voorsprong, al was dat voornamelijk te danken aan Rune Jarstein. De doelman van Hertha BSC sloeg een schot van Patrik Schick in zijn eigen doel. De bezoekers uit Berlijn hielden uiteindelijk een punt over aan het duel in Leipzig. Krzysztof Piatek bepaalde tien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip de eindstand op 2-2.