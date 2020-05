‘Ajax gaat akkoord met tien miljoen euro betaald over periode van twee jaar’

Het was een maand stil rond Noussair Mazraoui, maar journalist Thomas Rolfi van Milannews.it verzekert woensdag dat de rechtsback van Ajax nog altijd in onderhandeling met AC Milan én AS Roma. Eerstgenoemde Italiaanse club heeft naar verluidt bovendien op hoofdlijnen een akkoord met de Amsterdammers over de te betalen transfersom, zo klinkt het.

Enkele weken geleden maakten diverse Italiaanse media al melding van de belangstelling van zowel AC Milan als AS Roma voor Mazraoui. Ajax liet de vraagprijs al zakken van dertien miljoen euro naar tien miljoen euro, en heeft nu bovendien toegezegd akkoord te gaan met een betaling in termijnen. Milan wil een tweejarige lening met aflossingsverplichting afsluiten om de Marokkaanse vleugelverdediger te kunnen betalen.

Gisteren had zaakwaarnemer Nakhli Mondial van Mazraoui opnieuw contact met AC Milan, nadat de eerste gesprekken beide partijen enkele weken geleden al gevoerd zouden zijn. Over het salaris van de 22-jarige rechtsachter is nog geen overeenstemming bereikt: Mazraoui verdient naar verluidt 500.000 euro per jaar bij Ajax en zou bij een overstap naar Italië minstens een verdubbeling daarvan willen.

Volgens Rolfi heeft AS Roma nog altijd de beste papieren om Mazraoui in te lijven. Morgen reist de entourage van de tienvoudig international af naar de Italiaanse hoofdstad om opnieuw te onderhandelen over het te verdienen salaris van de verdediger. AS Roma heeft het nadeel ten opzichte van concurrent AC Milan dat het eerst zal moeten verkopen om een nieuwe speler te kunnen financieren. Eerder zou Ajax al hebben afgezien van Rick Karsdorp, die door Roma als ruilspeler werd aangevoerd.