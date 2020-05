‘Relatief lage transfersom leidt tot hernieuwde interesse voor Tagliafico’

Het Spaanse AS wist vorige week te melden Ajax en Nicolás Tagliafico een jaar geleden hebben afgesproken dat hij komende zomer voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken bij Ajax. Dat de 27-jarige vleugelverdediger voor een relatief bescheiden bedrag op te halen is in Amsterdam, zorgt volgens de Daily Telegraph en de Daily Mirror voor hernieuwde belangstelling van Chelsea. The Blues zouden de situatie van Tagliafico ‘nauwlettend’ in de gaten houden.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Tagliafico genoemd wordt bij Chelsea. De afgelopen weken wordt de Argentijnse vleugelverdediger echter voornamelijk gelinkt aan Arsenal, Barcelona en Atlético Madrid. Ook Paris Saint-Germain zou in de markt zijn geweest voor Tagliafico, maar de Franse grootmacht geeft de voorkeur aan de komst van Alex Telles van FC Porto en is derhalve afgevallen als gegadigde. Nu zou de afspraak over de relatief lage transfersom Chelsea hebben besluiten om zich concreet in de strijd om Tagliafico te melden.

Chelsea zoekt naar een opvolger voor Marcos Alonso, die ondanks een nog tot 2023 lopend contract voor een vertrek zou staan. Ben Chilwell van Leicester City geldt op Stamford Bridge als de ideale kandidaat voor de opvolging van Alonso, die gelinkt wordt aan onder meer Internazionale, maar de 23-jarige vleugelverdediger kent voorlopig een te hoge vraagprijs. Tagliafico geldt daardoor bij Chelsea als het ideale alternatief, voornamelijk omdat hij voor ‘slechts’ 25 miljoen op te halen is bij Ajax. Manager Frank Lampard moet volgens de Daily Telegraph nog wel zijn fiat geven voordat er actie wordt ondernomen. Chelsea neemt komende zomer tevens Hakim Ziyech over van Ajax.

Een jaar geleden was er al de nodige belangstelling, maar wilde Ajax Tagliafico binnenboord houden. Daar stemde de 25-voudig international in, mits hij komende zomer wel kon vertrekken. “Ajax is een fantastische club, maar de Eredivisie is niet zo sterk”, zo sprak Taglafico begin deze maand op Radio Continental zijn vertrekwens uit. “De Premier League is voor mij wel de beste competitie ter wereld. LaLiga is de nummer twee en daarna volgt de Serie A. Als er een mogelijkheid voorbijkomt, dan gaan we die bespreken.”